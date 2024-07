Diesmal geht er als Liebling der Nation! Die unwahrscheinliche Wendung bei Toni Kroos

© getty

Toni Kroos im DFB-Team: Vom Rücktritt zum Comeback

Die Reaktionen der nationalen Fußball-Meinungsführer waren vernichtend. Laut Bayern-Patron Uli Hoeneß habe Kroos "in diesem Fußball nichts mehr verloren", Lothar Matthäus hatte ihn schon während der EM als "größtes Problem" der Nationalmannschaft ausgemacht. Statistisch belegbar waren all diese Vorwürfe zwar nicht, ganz im Gegenteil. Aber was sind schon Statistiken im Vergleich zu Aussagen eines Matthäus oder Hoeneß?

In seiner Stellungnahme zum Rücktritt bedankte sich Kroos für ihn typisch süffisant bei allen "Kritikern für ihre Extramotivation". Mit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft verschwand Kroos noch weiter aus dem deutschen Blickfeld, als er es seit seinem Abschied vom FC Bayern ohnehin schon war. Die Debatten um seine Person und Spielweise klangen entsprechend ab. Warum sollen sich deutsche Kritiker schon mit jemandem beschäftigen, der weder für Bayern noch die Nationalmannschaft spielt?

Extramotiviert gewann Kroos mit Real daraufhin prompt einen weiteren Champions-League-Titel, während die Nationalmannschaft ohne Kroos noch tiefer in die Krise schlitterte. Desaströse WM in Katar, Entlassung von Hansi Flick, deprimierende Testspiele gegen Österreich und die Türkei: Ein halbes Jahr vor der Heim-EM lag das DFB-Team am Boden. Vielleicht war Kroos ja gar nicht das Problem gewesen?

Ob es mit ihm in der Zwischenzeit besser gelaufen wäre, sei dahingestellt. Er hat sich aber jedenfalls rechtzeitig verabschiedet, um trotz zweieinhalb Jahren Abwesenheit immer noch auf der Höhe seiner Schaffenskraft zurückzukehren und seinen Abschied grundlegend umzuschreiben. Der Comeback-Organisation zuträglich waren die kurzen Kommunikationswege, der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kroos haben mit Volker Struth schließlich den gleichen Berater.