Statistiken belegen Leistungsabfall: Wie ist Toni Kroos' bisherige EM zu bewerten?

Niclas Füllkrug enthüllt Kabinen-Ansprache von Toni Kroos

Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand erhob das DFB-Team vor dem Duell unterdessen in den "absoluten Favoritenkreis" und lobte vor allem Kroos: "Er hat die Balance zurückgebracht." Kroos' Wichtigkeit für die Mannschaft darf ohnehin nicht nur an Pässen und Statistiken festgemacht werden, es geht auch um seine ganz besondere Aura.

Unabhängig von seinem Leistungsabfall bei den drei EM-Spielen präsentiert sich der 34-Jährige durchweg wie ein waschechter Führungsspieler. Etwas, was ihm in früheren Zeiten gerne mal abgesprochen worden war. Kroos strahlt eine immense Siegesgewissheit aus. Er passt nicht nur, er kämpft auch und grätscht und ergreift in der Kabine in entscheidenden Momenten das Wort.

Etwa zur Halbzeit des dritten Gruppenspiels gegen die Schweiz, wie Füllkrug anschließend verriet: "Wenn Toni sagt: 'Hey Jungs, alles gut. Bleibt ruhig, das kommt jetzt', dann gibt es keinen, der auf einmal negativ rumschreit. Dann ist Entspannung angesagt." Trotz 0:1-Rückstand startete Deutschland also entspannt in die zweite Halbzeit und belohnte sich kurz vor Schluss mit dem vielumjubelten Ausgleich.