Andrichs spezielle Rolle - Kuriosum um zwei Reservisten? Julian Nagelsmann muss Deutschlands Abwehr umbauen

Julian Nagelsmann: "Duell" zwischen Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton

Als wahrscheinlichster Ersatz für den gesperrten Tah gilt Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck. Gegen die Schweiz kam er bereits in der 61. Minute rein, konnte sich in der Folge mit dem nun angeschlagenen Rüdiger einspielen und ließ sich nichts zu Schulden kommen. Eine Startelf-Garantie fürs Achtelfinale bekam Schlotterbeck von Nagelsmann aber nicht, stattdessen sprach der Bundestrainer von einem "Duell" mit Waldemar Anton. "Beide haben es verdient, weil sie es gut machen."

Sollte auch Rüdiger ausfallen, könnten Schlotterbeck und Anton gemeinsam beginnen - der fünfte Innenverteidiger Robin Koch hat nur Außenseiterchancen. Anders als Schlotterbeck kam Anton bei der EM bisher noch gar nicht zum Einsatz, überhaupt hat er erst zwei Länderspieleinsätze vorzuweisen. Gemeinsam mit Rüdiger stand er beim Testspiel gegen Frankreich im März exakt eine Minute auf dem Platz, mit Schlotterbeck noch keine einzige.

Ausgerechnet beim Achtelfinale in Dortmund könnten sie nun erstmals zusammenspielen: Kurioserweise also in dem Stadion, in dem sie auf Klub-Ebene künftig gemeinsam für den BVB verteidigen werden. Der Wechsel ist zwar noch nicht offiziell, Anton wird aber für kolportierte 22,5 Millionen Euro von Stuttgart nach Dortmund wechseln.