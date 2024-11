Noten und Einzelkritiken des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon: Jamal Musiala ist Bayerns Lebensversicherung, João Palhinha findet sich immer besser ein

© getty

FC Bayern München - Benfica Lissabon, Noten: Jamal Musiala

Findet selbst durch die vielbeinigste Abwehr einen Weg hindurch. Leider verstanden seine Mitspieler nicht immer, was genau er da jetzt wieder vorhatte und so blieb ihm viel zu oft nach einigen vielversprechenden Haken nur der Pass zurück. So entstehen dann aber leider nur selten Torchancen, woran Bayerns Spiel in den ersten 30 Minuten extrem krankte. War auch an Bayerns Vierfachchance in der 39. Minute beteiligt, jedoch traf er den Ball nicht richtig, wodurch der dann zu Gnabry gelangte. Mit Abstand bemühtester Bayer im Offensivspiel. Belohnte sich mit seinem Kopfballtreffer - Bayerns Lebensversicherung. Ihn langfristig zu halten, wäre so wichtig für den FCB! Note: 2.