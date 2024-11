FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem fulminantem 9:2 Erfolg über Dinamo Zagreb am 1. Spieltag gibt es seitdem deutlich weniger Grund zur Freude bei den Bayern. Auf die 1:0 Niederlage bei Aston Villa folgte die herbe 4:1 Klatsche in Barcelona. Die Bayern stehen mit 3 Punkten nur auf Platz 23 der Champions-League-Tabelle. Benfica steht mit Siegen bei Roter Stern Belgrad (1:2) und sehr überzeugendem Heimerfolg über Atletico Madrid (4:0) mit sechs von möglichen neun Punkten absolut im Soll. Einzig am 3. Spieltag verlor der portugiesische Rekordmeister mit 1:3 gegen Feyenoord Rotterdam.

Vor Beginn: Wie die meisten Partien wird auch diese um 21 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist die Allianz-Arena (München).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Bayern München vs. Benfica Lissabon!

© getty

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Champions League heute im TV und Livestream

Mittwochs ist die Übertragungsfrage in der Königsklasse ganz einfach erklärt: DAZN zeigt alle Spiele live und exklusiv in voller Länge. Die Vorberichte beginnen um 20 Uhr, einschalten könnt Ihr mit Pay-TV über DAZN 2 und im Livestream über App und Website.