BVB im Aufbauspiel nicht auf Champions-League-Niveau! Diese Fehler muss Borussia Dortmund im Rückspiel gegen Atlético Madrid vermeiden

Gegentor exemplarisch für BVB-Problem

Als drei Minuten und 38 Sekunden gespielt waren, bekam Maatsen an der Mittellinie den Ball. Weil Atlético in seinem 5-2-3 alle zentralen Optionen zustellte, spielte er unter Druck einen Pass auf den linken Flügel. Das Team von Diego Simeone war dort plötzlich in Überzahl und der BVB musste sich zurückziehen. Nur 16 Sekunden nach dem Maatsen-Kontakt im Mittelkreis begann die Fehlerkette am eigenen Strafraum ausgehend von Kobel.

Ein Musterbeispiel. Einerseits für das hervorragend orchestrierte Pressing Atléticos, andererseits für das mangelhafte Aufbauspiel der Dortmunder, die im Rückspiel zwingend Ideen brauchen - oder zumindest über mehr lange Bälle nachdenken sollten, wenn die Qualität nicht ausreicht.

In der zweiten Halbzeit gelang es dem BVB häufiger, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ein Grund war, dass Maatsen etwas breiter blieb und Can sich nicht mehr fallen ließ. Durch die Einwechslung von Brandt gab es einen spielstarken Spieler, der Verbindungen knüpfte. Dortmund nutzte die Räume etwas besser, die auf den Flügeln entstehen, wenn Atlético eng verteidigt.

Man habe "ein bisschen was umgestellt im Spielaufbau", sagte auch Terzic: "Das hat sich gut angefühlt und gut funktioniert." Geholfen hat aber auch, dass Atlético freiwillig auf höheres Pressing verzichtete und einige BVB-Spieler dadurch wieder stärker in ihrer Komfortzone waren.