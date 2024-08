Mit Manga-Magie zurück in die Bundesliga? So geht der FC Schalke 04 die kommende Saison in der 2. Liga an

© getty

Manga muss bekanntlich mit überschaubaren finanziellen Ressourcen auskommen. Zudem hat Schalke mit Assan Ouédraogo (für 10 Mio. Euro zu RB Leipzig) und Keke Topp (für 2 Mio. Euro zu Werder Bremen) zwei große Talente verloren. Simon Terodde beendete darüber hinaus seine Karriere, weshalb besonders in der Offensive ein gutes Stück Aufbauarbeit notwendig war.

Dafür wurden Mittelstürmer Emil Højlund, 19-jähriger Bruder von Manchester-United-Stürmer Rasmus, und Flügelangreifer Moussa Sylla geholt. Zudem verpflichtete Schalke quasi im Gegenzug zum Abgang von Ouédraogo den vormaligen U19-Bundesliga-Spielmacher Aris Bayindir von RB Leipzig. Mit einer Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro ist Sylla klar der Königstransfer des Schalker Sommers.

Durchschnittsalter von 22 bei den Neuen

Als Ergänzung für die Defensive holte Manga unter anderem vor wenigen Wochen den Argentinier Felipe Sánchez von Gimnasia y Esgrima La Plata. "Mein Scouting-Team und ich kennen ihn schon seit drei Jahren, haben seinen Weg seither genauestens verfolgt und immer wieder Kontakt gehabt", kommentierte Manga die Verpflichtung des 20-Jährigen und ergänzte: "Wichtig ist, dass wir Felipe ein wenig Zeit geben. Ich bin kein Fan davon, Druck auf junge Spieler auszuüben."

Dieser Satz könnte für die meisten Neuzugänge der Schalker gelten. Denn deren Durchschnittsalter liegt bei 22,1 Jahren. Für den einen oder anderen - wie beispielsweise Højlund und Sánchez - sind es die ersten Erfahrungen in der 2. Bundesliga und generell in Deutschland. Manga hat etwa mit Blick auf den argentinischen Verteidiger auch zu bedenken gegeben, dass der Spielstil hierzulande schon ein anderer als in dessen Heimat sei.