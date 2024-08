"Da lief einiges nicht so rund": Vereinsikonen vom FC Schalke 04 ledern gegen Julian Draxler

Vereinsikonen vom FC Schalke 04 ledern gegen Julian Draxler

Fischer, von 1970 bis 1981 in 348 Pflichtspielen (226 Tore, zehn Vorlagen) für Schalke aktiv, fühlt sich beim Werdegang von sieht Draxler an Max Meyer erinnert, "den anderen Schalker Jungen. Max war bei uns anerkannt, wollte aber weg. Bei Schalke konnte er nicht so viel verdienen wie in der Premier League. Ein großes Problem sind die Berater der Spieler".

Abramczik ist besonders Draxlers Transfer nach Katar ein Dorn im Auge: "Leider dreht sich heutzutage im Fußball alles um das liebe Geld. Draxler macht sich die Taschen voll." Der 68-Jährige hofft, dass Draxler eines Tages nach Gelsenkirchen zurückkehrt: "Wenn er fit ist und wirklich seine Karriere auf Schalke beenden will, dann kann er kommen. Nur für einen Eiertanz braucht Draxler nicht zu kommen."