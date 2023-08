FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge zählt vermeintliche FCB-Führungsspieler an

Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat Kritik an vermeintlichen Führungsspielern des FC Bayern München geübt. Der FCB beschäftigt sich bei seiner Suche nach einem Nachfolger von Abwehrspieler Benjamin Pavard offenbar auch mit Armel Bella-Kotchap - und hat gemeinsam mit seinen Anhängern und dem Fanprojekt München ein Konzept erarbeitet. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Wen Rummenigge damit meinte, ließ er offen. Möglich aber, dass er sich mit seiner Kritik auf den Kreis der deutschen Nationalspieler um Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sané bezog. Auch die Franzosen-Fraktion um den bereits verkauften Lucas Hernández und den abwanderungswilligen Benjamin Pavard käme in Frage.

"Wir haben in den letzten zwei Jahren ein bisschen die Hierarchie verloren", sagte er beim SportBild -Award in Hamburg. "Ich glaube, Harry wird dazu beitragen, dass die Hierarchie schnell zurückkommt. Dass wir dann ein paar wenige Häuptlinge haben. Aber auch einige Indianer, die vorher geglaubt haben, dass sie Häuptlinge sind."

Vom Interesse an Bella-Kotchap berichtet Sky . Der 21-jährige deutsche Nationalspieler steht beim englischen FC Southampton noch bis 2026 unter Vertrag. Aktuell bemüht sich aber auch Borussia Dortmund um eine Verpflichtung Bella-Kotchaps, angedacht ist eine einjährige Leihe mit Kaufoption .

FC Bayern startet Awareness-Konzept "Obacht"

Der FC Bayern München hat gemeinsam mit seinen Anhängern und dem Fanprojekt München ein Konzept erarbeitet, um in der Allianz Arena eine Kultur des Hinsehens zu schaffen und den Besuch der Heimspiele noch sicherer zu gestalten. Die Initiative "Obacht" soll in der Folge auch in den anderen Spielstätten des FC Bayern umgesetzt werden.

