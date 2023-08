FC Bayern München, News und Gerüchte: Lewandowski schwärmt von Kane - Rummenigge verteidigt spanischen Verbandsboss

Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales hatte nach dem WM-Finale für Diskussionen gesorgt, der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sprang ihm nun zur Seite. Derweil sind Robert Lewandowski und Lothar Matthäus voll des Lobes für Harry Kane. Die News zum FCB heute.

© getty FC Bayern, News: Karl-Heinz Rummenigge verteidigt Spanien-Boss Luis Rubiales Bayern Münchens früherer Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat Luis Rubiales, Präsident des spanischen Fußballverbandes, gegen die Kritik an ihm für sein Verhalten nach dem WM-Triumph von Spaniens Frauen-Nationalmannschaft verteidigt. "Ich glaube, man soll da nicht übertreiben", sagte Rummenigge, aktuell Aufsichtsratsmitglied beim FCB, am Montagabend im Rahmen des Sport-Bild-Awards in Hamburg. Rubiales hatte die spanischen Spielerinnen bei der Siegerehrung nach dem 1:0 im WM-Finale gegen England ungewöhnlich euphorisch geherzt, dabei Spielmacherin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. "Das hat mir nicht gefallen", sagte Hermoso danach zu dem Kuss, der Rubiales von vielen Seiten harsche Kritik einbrachte. Rummenigge äußerte dennoch Verständnis für Rubiales: "Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay", sagte er. "Ich kann mich erinnern: Als wir letztes Mal die Champions League gewonnen haben, habe ich Männer geküsst - nicht auf den Mund zwar, aber aus Freude." Rubiales selbst hat sich mittlerweile für den Kuss entschuldigt: "Es gibt eine Sache, die ich bedauere, und zwar das, was zwischen mir und einer Spielerin passiert ist, zu der ich eine großartige Beziehung unterhalte. Da habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht", sagte der 45-Jährige in einem Video des spanischen Verbandes. "Hier haben wir alle es als etwas Natürliches, Normales betrachtet, aber draußen scheint es einen Aufruhr gegeben zu haben. Ich muss mich entschuldigen, da führt kein Weg dran vorbei. Und ich muss daraus lernen und verstehen, dass man als Präsident einer so wichtigen Institution wie der RFEF vorsichtiger sein muss, vor allem bei Zeremonien und dieser Art von Angelegenheiten."

© getty FC Bayern München, News: Robert Lewandowski schwärmt von Harry Kane Robert Lewandowski sieht in Harry Kane seinen perfekten Nachfolger im Sturm des deutschen Meisters Bayern München. "Das ist ein großer Transfer, für Bayern und für die ganze Bundesliga. Er ist ein Super-Stürmer, klasse", sagte der polnische Nationalspieler vom FC Barcelona am Montagabend in Hamburg bei den Sport-Bild-Awards. Allerdings solle Kane trotz der 100 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur nicht mit Erwartungen überfrachtet werden. "Die Bundesliga ist keine einfache Liga. Er braucht bestimmt ein bisschen Zeit, für die Kultur, die Sprache, für alles", sagte Lewandowski, der für die Bayern 41-mal in einer Bundesliga-Saison getroffen hatte: "Er wird sicher seine Leistung zeigen. Lasst ihn in Ruhe seinen Job machen und redet nicht immer über meinen Rekord." Nach Lewandowskis Spanien-Wechsel im vergangenen Jahr hatte der FC Bayern zunächst auf einen hochkarätigen Transfer für den Angriff verzichtet. In diesem Sommer wurde der Kurs mit der Verpflichtung Kanes korrigiert.

© Getty FC Bayern München, News: Lothar Matthäus lobt Thomas Tuchel und Harry Kane Der frühere Bayern-Profi Lothar Matthäus findet es gut, dass Thomas Tuchel kein Blatt vor den Mund nimmt, was die Kritik an seiner eigenen Mannschaft angeht. Er betonte bei einem Mediengespräch seines Sponsors Interwetten "dieses In-Watte-packen der Spieler, was jetzt vielleicht nicht mehr der Fall ist". Und weiter: "In den letzten Jahren hat man den einen oder anderen Spieler vielleicht zu stark geschützt, man sollte sie mehr in die Verantwortung nehmen." Die deutliche Kritik an schlechten Leistungen sei für ihn "der richtige Weg", betonte der deutsche Rekordnationalspieler: "Wir sind früher auch ein bisschen härter angepackt worden. Da hast du noch nicht mal unter der Dusche gestanden und Uli Hoeneß hat dich schon vor der Kamera beleidigt." Matthäus sieht außerdem bei Harry Kane nicht die Gefahr eines Flops wie im vergangenen Jahr bei Sadio Mané: "Das Klima bei Bayern ist inzwischen ein anderes und Kane anders als Mané. Ich habe das Gefühl, dass er von Anfang an sehr vorbereitet auf diesen Wechsel war - und das nicht erst seit zehn Tagen. Warum sollte sich seine hochschwangere Frau in München vorab Wohnungen und Schulen angucken, wenn kein Interesse an dem Wechsel bestehen sollte? Kane und seine Familie wollten von Anfang an zu Bayern. Und das macht einiges aus." Kane sei "so ein zweiter Thomas Müller, würde ich fast schon sagen. Er versteckt sich nicht, er läuft nicht davon, er ist in der Kabine gut dabei. Er geht zu den Fans, macht Selfies."

© imago images Lukas Klostermann war in der 34. Minute ausgewechselt worden. FC Bayern München, Gerücht: Lukas Klostermann als Pavard-Ersatz im Gespräch? Benjamin Pavard steht wohl vor einem Wechsel zu Inter Mailand, der FC Bayern München benötigt also vor Schließung des Transferfensters am 1. September voraussichtlich noch einen neuen Verteidiger. Laut AZ und Sportbuzzer ist dabei auch Lukas Klostermann von RB Leipzig ein Kandidat. Der 27-Jährige hat bei den Sachsen keinen Stammplatz mehr, saß beim Bundesliga-Auftakt in Leverkusen zuletzt 90 Minuten auf der Bank. Gut möglich also, dass er einem Wechsel offen gegenüber stehen würde - zumal sein Vertrag in Leipzig 2024 ausläuft. Ob RB aber bereit wäre, Klostermann abzugeben, ist ob der eher dünnen Personaldecke des DFB-Pokalsiegers in der Hintermannschaft allerdings fraglich.