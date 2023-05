FC Bayern München - Kadercheck: Die größte Baustelle ist nicht der Angriff

Der FC Bayern München wird seinen Kader im Sommer umstrukturieren und auf einigen Positionen verändern müssen. Doch wo drückt der Schuh am meisten? SPOX macht den Kadercheck.

Und Nübel? Der an die AS Monaco verliehene Torwart dürfte ebenfalls kein großes Interesse an einer Bankrolle haben, ist er doch wegen dieser erst gewechselt. Bleibt die große Frage, ob die Münchner mit dem Duo Neuer und Sven Ulreich zufrieden sind. Schließlich traute man Letzterem nicht zu, die Verletzungszeit des ehemaligen Welttorhüters angemessen zu überbrücken. Neuer wird nicht jünger und seine Verletzungen häuften sich in den vergangenen Jahren. Kann Sommer nicht gehalten werden, wird wohl intern zumindest darüber diskutiert, ob eine bezahlbare Alternative verpflichtet wird.

Nur mit Stanisic als Backup in die neue Saison zu gehen, könnte sich als Risiko herausstellen. Der Kroate ist wegen seiner soliden Leistungen sehr beliebt, kommt allerdings auch schnell an seine Grenzen, wenn er richtig gefordert wird. Akuten Bedarf haben die Bayern in der Defensive also nicht, aber eine kleine Umstrukturierung inklusive eines Neuzugangs ist dennoch möglich und vielleicht sogar nötig. Konkrete Gerüchte gibt es dahingehend aber noch nicht.

In der Theorie könnte der Marokkaner aber zur kommenden Saison wieder zum Stammspieler werden und Pavard so die Möglichkeit geben, sich in der Innenverteidigung zu beweisen. Sein spielstarkes Profil passt auch zur Philosophie des neuen Trainers Thomas Tuchel. Links ist Davies gesetzt. Sowohl der Kanadier als auch Hernández sind aber verletzungsanfällig. Wird Cancelo nicht fest verpflichtet, bräuchten die Münchner hier also noch einen Spieler.

In der Defensive haben die Bayern nominell wohl das geringste Problem. In der Innenverteidigung ist der Rekordmeister aktuell mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, dem bald zurückkehrenden Lucas Hernández und Benjamin Pavard sehr gut aufgestellt. Mit Josip Stanisic hat man einen jungen Spieler, der zumindest auf Bundesliga-Niveau solide aushelfen kann.

Sollte noch ein Spieler für die Schaltzentrale kommen, wird es im Kader ziemlich eng. Ryan Gravenberch gilt als Verkaufskandidat. Der Niederländer konnte sich in seiner ersten Saison nicht zu seiner Zufriedenheit durchsetzen und sorgte in den vergangenen Wochen immer mal wieder für Unruhe. Kommt ein passendes Angebot, ist es dementsprechend vorstellbar, dass die Bayern den 21-Jährigen ziehen lassen - oder zumindest verleihen.

Stürmer hier, Stürmer da - die wohl größte Baustelle des FC Bayern liegt aber in der Schaltzentrale . Hier fehlt Joshua Kimmich in dieser Saison ein verlässlicher Partner, der ihn im Spielaufbau entlastet und ihm defensiv den Rücken freihält. Leon Goretzka ist das nicht. Vor allem auf hohem Niveau kam der 28-Jährige häufig an seine Grenzen. Seine Stärken liegen eher in der Offensive und nicht im Spielaufbau.

Theoretisch könnte auch Goretzka dort spielen. Leroy Sané ist dort in der Vergangenheit ebenfalls schon aufgelaufen. Ein Wechsel von Müller ist derzeit unwahrscheinlich. Interessant wird es aber allemal, wie sehr er eine neue Rolle annehmen kann, in der er nicht mehr unumstritten ist.

Auf der Zehnerposition wird es in der kommenden Saison ebenfalls wieder spannend. Jamal Musiala hat in den letzten Monaten häufig den Vorzug vor Thomas Müller bekommen. Müller wurde rund um die Nagelsmann-Entlassung medial als eine der treibenden Kräfte beschrieben. Auch bei anderen Trainerentlassungen war der Routinier meist einer der Spieler, die richtig unzufrieden waren.

© getty

FC Bayern München: Chance nicht genutzt! Was passiert auf den Außenbahnen?

Die Hoffnungen waren im vergangenen Sommer riesig, dass Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané und Sadio Mané den Abgang von Robert Lewandowski kompensieren können. Phasenweise sah das sogar ganz gut aus. Das Spiel erschien variabler und unberechenbarer. Doch unberechenbar war eben auch die Formkurve der Protagonisten.

Coman war noch der konstanteste Flügelspieler, verpasste aber auch in dieser Saison wieder sechs Pflichtspiele verletzt. Außerdem ist der Franzose nicht torgefährlich genug. Seine Stärken liegen eher darin, Chancen für andere zu kreieren. Beispielsweise für Gnabry, der einer der Gewinner dieser Spielzeit hätte werden können. Doch der DFB-Kicker fiel nach guter Phase in der Hinrunde in ein Formloch. Die Zweifel daran, dass er mal über eine gesamte Saison hinweg Topform hat, sind größer geworden.

So groß, dass er ein Verkaufskandidat im Sommer sein könnte. Allerdings wurde sein Vertrag erst vor wenigen Monaten zu deutlich besseren Bezügen verlängert. Es wird schwer, einen Klub zu finden, der das Gesamtpaket aus Ablöse und Vertragskosten stemmen kann und möchte. Ähnlich ist es bei Mané. Der Senegalese musste großen Erwartungen trotzen und blieb unter seinen Möglichkeiten. Nach fast einem Jahr wirkt der Angreifer immer noch wie ein Fremdkörper im Team. Verschiedene Medien berichten, dass er nach England zurückkehren könnte.

Sané wiederum spielte unter dem Radar vieler eine in den meisten Phasen starke Saison. In der Gruppenphase der Champions League war er einer der Schlüsselspieler, auch in der K.-o.-Phase hatte der Deutsche viele gute Aktionen. In der Bundesliga schwankten seine Leistungen etwas mehr, was aber auch an der Leistung des Teams insgesamt lag. Bei ihm wird es darum gehen, noch mehr Konstanz aufzubauen. Doch im Vergleich zu seiner Anfangszeit war diese Saison bereits ein Fortschritt.

Gehen Gnabry und Mané oder auch nur einer von ihnen, brauchen die Bayern mindestens eine Alternative. In der Saisonplanung kann das beispielsweise ein weiteres System statt eines neuen Flügelspielers sein. Musiala, Mathys Tel und ein Spielertyp wie Randal Kolo Muani können dynamisch und flexibel in der Offensive eingesetzt werden. Durch die offensivstarken Außenverteidiger könnte Tuchel auch mal auf eine Dreierkette setzen und auf nominelle Außenstürmer verzichten. Der Fokus würde dann mehr auf dem Zentrum liegen. Mit Florian Wirtz, Dani Olmo oder Kai Havertz gab es in den letzten Monaten immer mal wieder Namen in der Gerüchteküche, die in diesem System gut funktionieren könnten.

Ein Abgang Manés würde also nicht zwangsläufig bedeuten, dass der FC Bayern einen neuen Angreifer für die Flügel holen muss. Geht zusätzlich noch Gnabry, sind zwei gelernte Flügelstürmer aber doch etwas wenig.