BVB, News und Gerüchte: Ex-Trainer Edin Terzic lehnt Angebot aus der Premier League ab

BVB, Gerücht: Edin Terzic sagt West Ham United ab

Borussia Dortmunds ehemaliger Trainer Edin Terzic hat seinen ersten Chefcoach-Posten in Englands Premier League angeblich abgelehnt. Einem Bericht der Sport Bild zufolge habe West Ham United ihm den Job als Nachfolger von Julen Lopetegui angeboten, doch der Ex-Borussen-Coach habe dankend abgelehnt.

Der Spanier Lopetegui steht bei West Ham nach enttäuschenden Ergebnissen schwer unter Druck. Sollte er am Wochenende gegen Wolverhampton nicht gewinnen, wird in England mit der Ablösung des Spaniers gerechnet. Bei den Hammers war Terzic zwischen 2015 und 2017 an der Seite von Slaven Bilic bereits als Co-Trainer tätig gewesen.

Terzic war im Sommer bei den Dortmundern zurückgetreten.