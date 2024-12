"So lange wie möglich bei uns halten": Boss des BVB schiebt vorzeitigem Abgang von Jamie Gittens Riegel vor

BVB-Boss schiebt vorzeitigem Abgang von Jamie Gittens Riegel vor

Auch Gittens' Persönlichkeit und Charakter überzeugen Cramer: "Wir sind sehr, sehr froh, ihn hier zu haben. Wir sind glücklich darüber, wie er spielt, wie er sich verhält. Er ist so bescheiden. Er ist ein perfekter Dortmunder."

Der 20-Jährige zeigte in der laufenden Saison durchweg gute Leistungen beim BVB, in wettbewerbsübergreifend 19 Pflichtspielen erzielte er acht Tore selbst, vier weitere Treffer bereitete er vor. Alleine in den letzten drei Partien war Gittens an vier Toren beteiligt.

Zuletzt hatte auch Lothar Matthäus einen baldigen Abgang des Engländers aus Dortmund prognostiziert. "Irgendwann wird es ihn nicht mehr in Dortmund halten, aber bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen", sagte der Rekordnationalspieler nach dem Klassiker zwischen den Bayern und dem BVB.