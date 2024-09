FC Bayern München, News und Gerüchte: "Sofort sehr dominant!" Extra-Lob für Aleksandar Pavlovic - Paul Wanner verfolgt klaren Karriereplan

© imago images

FC Bayern München, News: Julian Nagelsmann schwärmt von Aleksandar Pavlovic

Nach seinem Treffer beim 5:0-Sieg der DFB-Elf gegen Ungarn hat Aleksandar Pavlovic ein Extra-Lob von Bundestrainer Julian Nagelsmann eingeheimst.

"Pavlo hat ein super Spiel gemacht. Er war sofort sehr dominant. Er verkörpert sehr, sehr viel von dem, was ich mir auf der Sechs vorstelle und ist noch dazu ein cooler Typ - lustig und hat Lust zu gewinnen. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut", sagte Nagelsmann im Interview mit dem ZDF.

Der 20-Jährige war in der 60. Spielminute für Pascal Groß eingewechselt worden und fügte sich nahtlos in das starke deutsche Spiel ein. In der 77. Minute erzielte er schließlich mit seinem ersten Treffer im DFB-Dress das Tor zum 4:0.

Bei der EM war Pavlovic aufgrund einer Verletzung noch unmittelbar vor Turnierstart aus dem Aufgebot gestrichen worden. Stattdessen rückte der Dortmunder Emre Can in den Kader.