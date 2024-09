FC Bayern München, News und Gerüchte - Unpünktlichkeit und arrogant wirkende Dribblings: Hat FCB-Neuzugang Michael Olise einen schwierigen Charakter?

© getty

FC Bayern München, News: Hat Michael Olise einen schwierigen Charakter?

Die französische Zeitung L'Equipe hat mehrere Wegbegleiter von Michael Olise über dessen Charakter befragt. In den Anekdoten werden interessante Einblicke über den Werdegang des Offensivspielers gegeben.

Vor seinem Durchbruch hatte Olise die Jugend-Mannschaften des FC Arsenal, Chelsea und von Manchester City durchlaufen, wusste sich allerdings nicht durchzusetzen. Laut seines ehemaligen Trainers Mark Bowen beim FC Reading, die Station vor Crystal Palace, lag dies jedoch nicht an seinen sportlichen Leistungen.

"Seine vorherigen Trainer hatten ihn für einen sehr guten Spieler gehalten, aber es gab zu viel zu tun, was sein Verhalten und seine Pünktlichkeit betraf", erklärte Bowen und betonte: "Wenn man sein Trainer ist, ist es schwierig, ihn kennenzulernen, weil es immer diese Barriere gibt. Er wird nicht spontan zu dir gehen und Fragen stellen." Olise habe derweil immer die abwartende Rolle eingenommen.

Der heute 22-Jährige habe damals "keine Angst" gezeigt, "sich den Ball zu nehmen, um allen zu zeigen, was er konnte. Die älteren Spieler in der Mannschaft schubsten ihn dann herum, um ihm eine Lektion zu erteilen. Es wurde heiß, er fiel hin, zuckte mit den Schultern, stand schnell wieder auf, sagte nichts und machte weiter". Bowen ergänzte: "Es sah aus, als würde er sich über sie lustig machen, aber im Spiel beschützten dieselben Jungs ihn vor den Gegnern, sie wussten, dass sie ein seltenes Exemplar eines Spielers in ihren Reihen hatten."

Vor einigen Wochen war ein Bericht aufgetaucht, wonach Olise bei Chelsea und ManCity aufgrund seines Verhaltens sogar herausgeflogen sei. Nach Angaben seines ehemaligen Reading-Mitspielers Yakou Méité sei der frischgebackene Nationalspieler Frankreichs aber durchaus eine angenehme Person. Insbesondere gegenüber seinen Vertrauten.

"Er ist bei mir nicht so, weil ich ihn wirklich gut kenne, aber es stimmt, dass er immer sehr diskret wirkt. Er sprach wenig und mischte sich nicht viel ein", sagte Olises Freund und fügte an: "Es klingt vielleicht, als wäre er arrogant gewesen, aber das war es nicht, er war nur in seiner eigenen Blase."

Das Image Olises sei vor allem mit dessen technischer Versiertheit zu begründen. "Wir waren gerade erst mit aufgestiegen und er dribbelte dich mit einer Leichtigkeit, einer Mühelosigkeit aus, die manchmal wie Respektlosigkeit wirkte. Es konnte auch zu Frechheit werden, weil er sich auf dem Rasen zu wohl fühlte", erzählte Méité.

Bei Reading hatte Olise erstmals auf sich aufmerksam gemacht, ehe Crystal Palace 2021 9,3 Millionen Euro für seine Dienste überwies. Drei Jahre später wechselte er für 53 Millionen Euro zum FC Bayern. In den ersten drei Pflichtspielen gelang ihm ein Assist, zuvor hatte er bei Olympia mit sieben Scorerpunkten in sechs Partien geglänzt.