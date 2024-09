BVB, News und Gerüchte - "Hand weiterhin drauf": Borussia Dortmund hält sich Hintertürchen bei Talenten offen

© getty

BVB, News: Lars Ricken will mit neuer Talentstrategie mehr Geld machen

Borussia Dortmund will mit einer neuen Strategie seine jungen Talente künftig für mehr Geld an andere Klubs verkaufen. Das geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor. So soll unter dem neuen Sportvorstand Lars Ricken die Nachwuchsarbeit der Schwarz-Gelben noch stärker als zuvor in der Vordergrund rücken.

"Es ist natürlich schade, wenn Talente gehen, die wir über Jahre bei Borussia Dortmund begleitet und ausgebildet haben. Jeder Fall hat immer eigene Gründe und hinter jedem Fall steht ein Abwägungsprozess. Wir werden ihre Entwicklung weiterhin beobachten und haben in dem einen oder anderen Fall auch die Hand weiterhin drauf", sagte Ricken gegenüber der Bild.

Seit Jahresbeginn nahm der BVB so alleine durch die Abgänge von Paris Brunner (AS Monaco), Tom Rothe (Union Berlin), Hendry Blank (RB Salzburg) und Julian Rijkhoff (Ajax Amsterdam) insgesamt bis zu 20 Millionen Euro ein. Zudem ging Youssoufa Moukoko per Leihe (OGC Nizza).

Gleichzeitig betonte Ricken, dass es nach wie vor Praxis sein müsse, Talente aufzubauen und zu versuchen, in die erste Mannschaft zu integrieren. "Uns ist wichtig zu betonen: Die nächste Generation steht bei uns bereit! Im Sommer haben wir bewusst auch mutige Entscheidungen getroffen, um eigene Nachwuchs-Spieler fest in den Profi-Kader einzubauen."