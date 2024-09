BVB, News und Gerüchte - "Nie wirklich glücklich": Verhältnis zwischen Borussia Dortmund und Niclas Füllkrug war wohl angespannt

© getty

BVB, Gerücht: Verhältnis zwischen Borussia Dortmund und Niclas Füllkrug wohl angespannt

Nach einem Jahr bei Borussia Dortmund wechselte Niclas Füllkrug vor einigen Wochen zu West Ham United nach England. Bei der Nationalmannschaft hat der Stürmer zuletzt eine kleine Spitze gegen den BVB verteilt. Dass Dortmund Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart verpflichtet habe, sei für ihn "nicht der größte Vertrauensbeweis" gewesen, sagte Füllkrug.

Die Bild will nun erfahren haben, was darüber hinaus noch hinter Füllkrugs Abgang steckte. Demnach habe der 31-Jährige bereits an einen Wechsel gedacht, noch bevor die Gerüchten um einen Transfer von Guirassy die Runde machten.

Das Verhältnis des Nationalspielers zu Dortmund soll zudem "nie wirklich glücklich" gewesen sein, wie es in dem Bericht heißt. Das soll auch an der taktischen Ausrichtung gelegen haben, die nicht auf ihn zugeschnitten war. Nur selten bekam Füllkrug Flanken zugespielt.

Zudem hätte er sich gewünscht, dass ihn die Vereinsverantwortlichen für seine Leistungen loben. Füllkrug war zusammen mit Donyell Malen Dortmunds bester Torschütze der vergangenen Saison, 15 Pflichtspieltreffer steuerte er bei.