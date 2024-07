BVB, News und Gerüchte: Gute Nachrichten von Serhou Guirassy, Edin Terzic fühlte sich angeblich von Niklas Süle provoziert

© getty

BVB, Gerücht: Nuri Sahin will mehr Dominanz

Der neue Trainer Nuri Sahin will seine Mannschaft künftig dominanter auftreten sehen als in der Vorsaison. Laut Sport Bild habe der Türke gegenüber den Klubchefs Unterstützung für die Kritik von Ex-Verteidiger Mats Hummels geäußert, der bisweilen unterwürfige Auftritte der Schwarzgelben in der Vorsaison unter Edin Terzic moniert hatte.

Spiele wie gegen Meister Leverkusen, in denen Dortmund nur 38 Prozent Ballbesitz hatte, sollen nun der Geschichte angehören. Stattdessen wolle Sahin einen Stil implementieren, der dem des FC Bayern ähneln und auf Spielkontrolle ausgelegt sei.

Für seinen aktiven Ansatz forciert Sahin auch Transfers, so der Bericht. Waldemar Anton sei wegen dessen Fähigkeiten im Spielaufbau geholt worden und auch vom designierten neuen Mittelfeldmann Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) erhoffe man sich mehr Qualität in der Zentrale. Dagegen müsse Kapitän Emre Can um seinen Platz kämpfen.