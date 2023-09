BVB, News und Gerüchte: Nächster Rückschlag für Mateu Morey - Hacker-Angriff auf den Borussia Dortmund

Zwei Dortmunder Talente stehen nach Verletzungspausen vor ihrem Comeback. Ex-Borusse Jakub Blaszczykowski bekommt seine eigene Doku. Und: Hacker haben den Fanshop angegriffen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty

BVB, News: Giovanni Reyna gibt Comeback gegen Schalke 04

Giovanni Reyna hat am Freitag nach gut zweimonatiger Verletzungspause aufgrund einer undefinierten Beinverletzung sein Comeback für Borussia Dortmund gegeben.

Der 20-Jährige lief in einem Testspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 (0:1) knapp eine Stunde für die zweite Mannschaft der Borussia auf - und könnte auch dem Profikader jetzt wieder zur Verfügung stehen.

Reyna, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen geplagt war, bekam im Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit die ersten Einsatzminuten seit Juni. Dort hatte der US-Amerikaner sich im Spiel seiner Auswahl gegen Kanada (2:0) in der CONCACAF-Nations-League am Bein verletzt.