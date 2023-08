BVB, News und Gerüchte: Sorgen um Nationalspieler Karim Adeyemi

Borussia Dortmund muss beim DFB-Pokalspiel gegen Schott Mainz (Samstag, 15.30 Uhr) wohl auf Karim Adeyemi verzichten. Transferziel Sergio Arribas zieht es offenbar von Real Madrid zu UD Almeria. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich in einem Interview ausführlich geäußert. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Abgesehen von Adeyemi fehlt gegen Mainz auf jeden Fall auch Thomas Meunier (Faserriss). Zumindest fraglich sind Torhüter Gregor Kobel (leichter Faserriss) und Nationalspieler Nico Schlotterbeck (Bänderdehnung im Knie). Die beiden dürften am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Borussia Dortmund muss beim DFB-Pokalspiel gegen Schott Mainz (Samstag, 15.30 Uhr) wohl auf Karim Adeyemi verzichten. Einem Bericht der Bild zufolge kann der 21-jährige Nationalspieler in den kommenden Tagen wegen muskulärer Beschwerden nicht mit der Mannschaft trainieren. Schon beim Testspiel gegen Ajax Amsterdam am Sonntag (3:1) hatte er gefehlt.

Sergio Arribas, an dem auch Borussia Dortmund interessiert gewesen sein soll, zieht es offenbar von Real Madrid zu UD Almeria. Laut Transferexperte Fabrizio Romano kostet der 21-jährige Mittelfeldspieler sechs Millionen Euro, bei einem möglichen Weiterverkauf würde Real mit 50 Prozent an der Ablösesumme partizipieren.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke überrascht mit Álvarez-Details

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat Details über den gescheiterten Poker um Edson Álvarez und die anschließende Verpflichtung von Marcel Sabitzer verraten. "In Sachen Álvarez waren wir nie so weit, wie die Medien berichtet haben", sagte Watzke der Sport Bild. "Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn. Wenn wir kurz vor einem Transfer gestanden hätten, hätte Ajax mit Sicherheit von uns gehört. Es gab die Alternativen A, B und C."

