VfB Stuttgart: Bruno Labbadia war der Feuerwehrmann mit einer Gießkanne - das Chaos im Klub geht weiter

Der VfB Stuttgart steht nach 26 Spieltagen in der Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz - und hat deshalb Trainer Bruno Labbadia entlassen. Auch der als Feuerwehrmann bekannte Trainer konnte den Flächenbrand in Stuttgart nicht löschen. Eine Analyse der Ursachen.

Auch der als Feuerwehrmann bekannte Trainer konnte den Flächenbrand in Stuttgart nicht löschen. Die Gründe für das Chaos an der Mercedesstraße sind vielfältig.

Im Umfeld des Klubs ist das Vertrauen gering, dass die sportliche Leitung in der jetzigen Situation eine Entscheidung treffen kann, die den Meister von 2007 wieder auf Kurs bringt. Deshalb zog der Verein am Montag die Reißleine - und präsentierte Sebastian Hoeneß als Nachfolger.

Fünf Punkte sind es bereits, die den VfB Stuttgart vom rettenden Ufer trennen. Immerhin nur zwei sind es zur Relegation. In elf Bundesliga-Spielen unter Bruno Labbadia holte der VfB lediglich einen Sieg und drei Unentschieden. Der dritte Abstieg in sieben Jahren droht.

"Es zählt weniger, was ich möchte, sondern was die Mannschaft kann", sagte Labbadia noch bei seiner Vorstellung im Dezember: "Und was sie besonders gut kann. Das müssen wir schnell herausfinden." Anfang April ist klar, dass ihm das nicht gelungen ist. In seinem 4-3-3 gab es zu viele Rollen, die nicht zu den Spielertypen gepasst haben. So wurde Josha Vagnoman gegen Union als Rechtsaußen eingesetzt, obwohl er seine Stärken eher in tieferen Räumen hat. Auch in der Sturmspitze war Labbadia der ewig Suchende, weil er aufgrund der Verletzung von Serhou Guirassy keinen passenden Mittelstürmer fand.

Mit Labbadia war die Hoffnung auf Stabilität verknüpft. Gleichwohl stand diese Entscheidung von Beginn an im Zeichen der Ideenlosigkeit . Labbadia ist kein Trainer, der zu irgendwelchen konkreten Vorstellungen einer sportlichen Leitung gepasst hat. Er ist einer, der geholt wurde, weil er unter den großen verfügbaren Namen noch am verheißungsvollsten war.

© getty SVEN MISLINTAT: Der Vertrag des Sportdirektors beim VfB Stuttgart läuft diesen Sommer aus. Und es gibt wohl Unstimmigkeiten. Die Bild berichtet, dass das Verhältnis von Mislintat zu Vorstandschef Alexander Wehrle unterkühlt sein soll.

VfB Stuttgart: Kaderzusammenstellung ist dürftig

Und doch ist der Trainer in diesem Fall wohl noch das kleinste Zahnrad in der defekten VfB-Maschine. Man könnte auch sagen, dass Labbadia ein Feuerwehrmann war, der mit einer Gießkanne einen Großbrand löschen sollte. Zugutehalten kann man ihm, dass sein Team in fast keinem Spiel klar unterlegen war. Im Gegenteil noch wurden Partien verloren, in denen man sich die besseren Möglichkeiten herausgespielt hatte. Beispielsweise beim 0:2 gegen den SV Werder Bremen, als mehrere Chancen verpasst wurden, selbst in Führung zu gehen und durch Patzer in der Defensive verlor.

Während es also einerseits berechtigt ist, Labbadia zu unterstellen, dass er nicht die besten Ideen für den Kader hatte, ist es andererseits ebenso berechtigt, die Frage zu stellen, welche Ideen überhaupt dazu passen. Stuttgart hat viele talentierte Fußballer in seinen Reihen. Darunter auch viele junge Spieler, die ihr Potenzial immer mal wieder haben aufblitzen lassen. Doch dem Team fehlt es ganz offensichtlich an Stabilität. Nicht nur aus taktischer Perspektive, sondern schon mit Blick auf die Zusammenstellung.

Im Prinzip spitzt sich in dieser Hinsicht alles auf Wataru Endo zu. Der Kapitän ist der mit Abstand beste Spieler beim VfB und soll im Mittelfeld die Fäden ziehen sowie die Mannschaftsteile zusammenhalten. Doch ein Anker reicht ganz offensichtlich nicht, um den ansonsten in weiten Teilen unreifen Kader zu stabilisieren. Es gibt keine Achse, die in schwierigen Momenten den Abwärtstrend verhindert. Dass Stuttgart die meisten engen Spiele verliert und in entscheidenden Situationen unter individuellen Fehlern leidet, ist nur begrenzt dem Trainer anzulasten. Labbadia war der dritte Trainer in dieser Saison. Die Probleme aber blieben dieselben.

Die Balance stimmt nicht und es gibt so viele unterschiedliche Spielertypen innerhalb des Teams, dass der Grat zwischen vermeintlicher Flexibilität und Planlosigkeit nur sehr schmal ist.