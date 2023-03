Bundesliga: Die Top-11 des Monats März

Dreimal spielte die Bundesliga im März 2023, vom 23. bis 25. Spieltag. Hier kommt die Top-11 des Monats.

Ganz unten in der März-Tabelle steht übrigens der 1. FC Köln, der wie Hertha, Stuttgart und Bremen nur einen Punkt holte, allerdings das schlechteste Torverhältnis aufweist (1:8).

Bayer Leverkusen war der erfolgreichste Klub im März, die Werkself gewann als einziges Team alle drei Partien - bei einem Torverhältnis von 9:4. Die größte Überraschung des Monats ist der VfL Bochum, der zwar mit einer Niederlage im März startete, dann aber zwei wichtige Siege landete und damit so viele Punkte wie der FC Bayern München einfuhr.

© getty

TOR

Frederik Rönnow (1. FC Union Berlin)

Der Däne ist der Rückhalt der zweitbesten Abwehr der Liga - nur beim 1:1 in Wolfsburg kassierte er in diesem Monat einen Gegentreffer. Ansonsten bewies er mit mehreren Paraden in den drei Begegnungen, dass er zu den besten Torhütern der Bundesliga zählt.