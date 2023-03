BVB-Noten: Ein englisches Supertalent enttäuscht total

Beim unterm Strich enttäuschenden 2:2 von Borussia Dortmund im 100. Revierderby bei FC Schalke 04 krönt sich ein Dortmunder Aushilfs-Mittelfeldspieler trotzdem zu einem Derby-König. Zwei Dortmunder England-Importe patzen. Die Noten, Einzelkritiken der Dortmunder und die Gewinner und Verlierer im Derby.

Raphael Guerreiro und Emre Can erarbeiteten sich im 100. Revierderby Bestnoten, dass der BVB im Fernduell um die Meisterschaft mit dem FC Bayern München dennoch Federn lassen und die Schalker am Ende das Unentschieden wie einen Sieg feiern konnten, lag an zwei ziemlich langen Fehlerketten bei den Gegentoren.

© getty Gewinner des Spiels: Kenan Karaman (Schalke 04) In der 68. Minute eingewechselt, verhalf er den Schalkern zur zweiten Luft. Ging mit großer Leidenschaft in die Zweikämpfe, köpfelte schließlich nach Bülters Flanke den Ball zum 2:2 ins Netz. Es war sein erster Saisontreffer im 13. (Kurz-)Einsatz. Und mindestens ein Fan hatte es vorher schon geahnt.

© imago images Gewinner des Spiels: Raphael Guerreiro (BVB) Der zuletzt so Gescholtene agierte auf Grund der Personalsituation beim BVB auf der Acht. Machte seine Sache dort sehr gut, war stets anspielbereit und hatte gute Ideen. Sein Treffer zum 2:1 war bereits sein fünftes Tor im Revierderby. Dazu kommen drei Vorlagen - seit Beginn der Datenerhebung zur Saison 2003/2004 schaffte niemand mehr. Herr im Revier.

© getty Verlierer des Spiels: Jamie Bynoe-Gittens (BVB) Wollte viel zu oft mit dem Kopf durch die Wand, die wenigsten seiner Aktionen wirkten durchdacht. Nur 45 Prozent seiner Pässe fanden den Mitspieler, versemmelte zudem die Großchance zum möglichen 3:1. Ein gebrauchter Tag für den 18-Jährigen.

© getty Schalke 04 vs. BVB: Die Aufstellungen Schalke 04 vs. BVB - 2:2 (0:1) Tore 0:1 Schlotterbeck (38.), 1:1 Bülter (50.), 1:2 Guerreiro (60.), 2:2 Karaman (79.) Aufstellung S04 Fährmann - Brunner, Jenz, Yoshida, Matriciani - Kral, Krauß (74. Balanta), Zalazar (68. Karaman), Aydin (74. Mohr), Bülter - Mi. Frey (74. Terodde) Aufstellung BVB A. Meyer - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can, Malen (80. Reyna), M. Wolf, Bellingham, Bynoe-Gittens (68. Dahoud) - Haller (80. Modeste) Gelbe Karten S04: Brunner (55.)

BVB: Can (90.)

© imago images BVB: Torhüter Alexander Meyer: Zunächst weitgehend beschäftigungslos, rettete er in der Schlussphase sogar noch das Remis. Note: 3.

© getty BVB: Verteidiger Marius Wolf: Wieder ein überaus gefälliges Spiel des Außenspielers. Räumte in der Defensive alles weg, was er wegräumen konnte, vorne an fast jeder guten BVB-Aktion irgendwie beteiligt. Jedoch auch an beiden Gegentoren beteiligt. Note: 3. Mats Hummels: Durfte mal wieder von Beginn an spielen. Führte sich mit einer Grätsche ins Leere ein, grätschte dann erfolgreich gegen Zalazar und spielte in der 18. Minute einen wunderschönen Pass auf Guerreiro zur bis dahin größten Chance des Spiels, um dann den Ball ziemlich fahrlässig gegen Zalazar zu verlieren. Hatte Glück, dass der die Chance nicht nutzte, war danach aber dafür richtig wach und stets zur Stelle. Note: 2,5. Nico Schlotterbeck: Traumtor zum 1:0, hatte zuvor aber auch alle Zeit der Welt, sich den Ball zum strammen Schuss vorzulegen. Hatte in der ersten Halbzeit zuvor eine etwas unglückliche Szene, als er Hummels fast zum Fehler gegen Zalazar einlud. Konnte vor dem Ausgleich Frey nicht aufhalten. Note: 3. Julian Ryerson: Nur Jude Bellingham hatte mehr Ballverluste als der BVB-Außenverteidiger (12), außerdem kamen nur knapp 70 Prozent seiner Pässe an. Störte zudem Kenan Karaman nicht konsequent vorm 2:2. Note: 4,5.

© imago images BVB: Mittelfeldspieler: Raphael Guerreiro: Der Außenspieler agierte wegen der vielen BVB-Verletzten als Achter. Gab den letzten Querpass zu Schlotterbecks schönem 1:0 und hatte auch sonst einige gute Ideen als Verbindungsspieler. Erzielte nach Emre Cans Pass sein fünftes Tor im Derby. Bewies zum wiederholten Mal, dass er kein Abwehrspieler ist. Note: 1,5. Emre Can: Suchte praktisch jeden Zweikampf, vielleicht auch weil er ahnte, dass er ihn gewinnen würde. Fleißiger Balldieb, humorloser Abräumer und sicherer Rückhalt im defensiven Mittelfeld. Konnte zwar auch den entscheidenden Querpass von Michael Frey auf Marius Bülter nicht mehr erreichen und so den Ausgleichstreffer nicht verhindern, doch machte das durch seinen überlegten Pass zu Guerreiro zum 2:1 mehr als wieder gut. Note: 1,5. Jude Bellingham: Sein übler Ballverlust im Aufbauspiel führte zu Schalkes Ausgleichstreffer. Das trübte seine zuvor nicht schlechte, aber eben auch nicht herausragende Vorstellung. Zudem noch der Spieler mit den meisten Ballverlusten. Note: 4.

© imago images BVB: Angreifer Donyell Malen: Sehr viel am Ball, sehr quirlig und bemüht in der ersten Halbzeit. Ging oft ins Dribbling, gewann auch viele davon, hatte aber auch viele Ballverluste. Baute nach der Pause ab. Note: 4. Sebastién Haller: Brachte in der ersten Halbzeit aus sehr aussichtsreicher Situation den Ball nicht aufs Tor, hing insgesamt ein wenig in der Luft, auch, weil die Mitspieler ihn irgendwann nicht mehr zu suchen schienen. Note: 4,5. Jamie Bynoe-Gittens: Hing in der ersten Halbzeit ziemlich in der Luft, gewann fast keinen Zweikampf und weniger als die Hälfte seiner Pässe fanden einen Mitspieler. Wollte zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Zog aber vor dem 2:1 ein paar Schalker mit sich und verschaffte Guerreiro so den Platz vor dessen Treffer. Note: 5.