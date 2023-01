BVB, News und Gerüchte: Real Madrid mit Limit bei Bellingham? BVB hat wohl schon Nachfolger im Visier

Der BVB hat offenbar ein englisches Mittelfeldtalent als potenziellen Nachfolger für Jude Bellingham auf dem Zettel. Borussia Dortmund sucht weiter einen Abnehmer für Nico Schulz. Und: Der DFB bittet die Dortmunder zur Kasse. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

In der laufenden Saison ist Iroegbunam an QPR verliehen. Dort hat er sich mittlerweile einen Stammplatz im Mittelfeld erarbeitet. Insgesamt bestritt er 17 von 18 möglichen Spielen.

Das Portal TEAMtalk will nun erfahren haben, dass vor allem der BVB scharf auf Iroegbunam sein soll. Aber auch Juventus soll an dem Youngster, der aktuell bei den Queens Park Rangers in der zweitklassigen Championship spielt, dran sein.

Laut Marca soll ein potenzielles Gesamtpaket für Bellingham die Marke von 110 Millionen Euro nicht überschreiten. Demnach will Madrid auch im Falle einer Bellingham-Verpflichtung strikt an seinem Gehaltsniveau, das besagt, das kein Spieler mehr als zwölf Millionen Euro pro Saison verdient, festhalten.

© getty

BVB, Gerücht: Abnehmer für Nico Schulz gesucht

Abwehrspieler Nico Schulz hat bei Borussia Dortmund trotz eines Vertrags bis 2024 keine Zukunft mehr. Doch eine zeitnahe Lösung für den 29-Jährigen ist offenbar nicht in Sicht.

Ein Transfer zu Lazio Rom hat sich nach mehreren Gesprächen zerschlagen, da sich der italienische Erstligist schließlich für einen anderen Linksverteidiger entschieden hat. Das berichtet die Bild. Allerdings soll beim BVB auch kein Angebot für Schulz eingegangen sein.

Schulz und seine Berater sollen mittlerweile aber offen für einen Vereinswechsel sein. In dem Bericht heißt es zudem, dass zwei namentlich nicht genannte Vereine weiterhin Interesse an dem Ex-Nationalspieler bekunden sollen. Möglich wäre zunächst ein Leihgeschäft bis Sommer. Laut Bild könnte der BVB dann sogar Teile seines Gehalts weiter übernehmen, wenn sich sich ein Abnehmer findet.

Schulz stand in dieser Saison bislang nicht im Kader von Edin Terzic. Bei der Asienreise während der WM durfte der Defensivspieler dann aber wieder in Testspielen mitwirken. Bei dem anstehenden Trainingslager in Marbella (6. bis 14. Januar) gehört Schulz ebenfalls zum BVB-Tross, Einsätze in Testspielen sind aber wohl nicht geplant.