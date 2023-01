BVB, News und Gerüchte: Bundesliga-Konkurrenz bei Iván Fresneda für Borussia Dortmund?

Der BVB will Iván Fresneda - ist aber nicht der einzige deutsche Klub, der auf ihn scharf ist. Trainer Edin Terzic stärkt einem Offensivtrio den Rücken. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

Am Ende wird es aller Voraussicht nach auf die Entscheidung des Spielers selbst hinauslaufen.

Die Dortmunder sollen sich mit dem spanischen Klub bereits einig sein und 15 Millionen Euro für den 19-Jährigen ausgeben wollen. Allerdings habe Valladolid auch eine ähnliche Übereinkunft mit dem FC Arsenal getroffen - und weitere Klubs witterten ebenfalls noch ihre Chance, darunter nun ein weiterer Bundesligist. Dessen Name wird allerdings nicht genannt.

Der BVB ist einer zahlreichen Klubs, die an Iván Fresneda von Real Valladolid dran sind. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano gibt es nun auch einen Bundesliga-Konkurrenten im Werben um den talentierten Rechtsverteidiger.

BVB, News: Edin Terzic stärkt Offensivtrio den Rücken

BVB-Trainer Edin Terzic hat einem aktuell schwächelnden Offensivtrio den Rücken gestärkt. Vor dem Liga-Spiel bei Bayer Leverkusen äußerte sich der Coach zur Situation von Youssoufa Moukoko, Donyell Malen und Karim Adeyemi.

"Bei Mucki erinnert es mich an den Start der Saison, als er auch noch nicht die Anbindung hatte", sagte Terzic zu Moukoko, der in den ersten beiden Partien des neuen Jahres nicht überzeugt hatte.

Moukoko hatte allerdings im ersten Saisonteil regelmäßig getroffen und Vorlagen geliefert - im Gegenteil zu Malen und Adeyemi, die noch ohne Ligator in dieser Saison sind. "Bei beiden sieht man aber eine Entwicklung", beteuerte Terzic, der ergänzte: "Beide müssen sich bei der Aktivität verbessern, wenn der Ball nicht in der Nähe ist. Das sind Baustellen, die wir noch abarbeiten wollen. Dann werden wir es auch hinkriegen, sie mehr in torgefährlichen Räumen zu sehen."

BVB: Die nächsten drei Spiele von Borussia Dortmund