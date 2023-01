BVB, News und Gerüchte: Sébastien Hallers Comeback noch früher als gedacht?

Sébastien Haller könnte bei Borussia Dortmund womöglich ein Sensations-Comeback geben. Giovanni Reynas Eltern sorgen beim US-Verband für Aufruhr - und aus Spanien kommt ein ganz wildes Transfergerücht daher. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB.

Aber das ist nicht alles: Die SZ vermeldet, dass ein Einsatz des Stürmers am 22. Januar gegen den FC Augsburg nicht ausgeschlossen ist. Das wäre dann eine tatsächliche Sensation, hängt aber natürlich auch davon ab, wie seine Trainingseinheiten in Marbella ablaufen und ob er die Belastungen gut übersteht. Schließlich liegt eine Pause von einem guten halben Jahr hinter ihm.

Jetzt könnte es auch mit seinem Comeback auf dem Rasen im BVB-Dress schneller gehen als gedacht: Wie die Bild berichtet, wird Haller schon in dieser Woche am Mannschaftstraining und soll auch im Trainingslager in Marbella mit von der Partie sein. Der 28-Jährige habe schon auf eigene Faust mit dem Ball trainieren wollen.

BVB, Transfergerücht: Eden Hazard im Tausch für Jude Bellingham?

Ein extrem wildes Gerücht aus Spanien: Wie halb Europa soll auch Real Madrid an BVB-Star Jude Bellingham interessiert sein. Um den Dortmundern einen Transfer schmackhaft zu machen, bieten die Königlichen Dortmund eine Ablöse von 100 Millionen Euro an - und Offensivspieler Eden Hazard. Der Belgier wäre damit mit seinem Bruder Thorgan in Dortmund vereint. Das berichtet SER Deportivos.

Es ist aber kaum vorstellbar, dass es wirklich zu diesem Tauschgeschäft kommt. Mit 31 hat Eden Hazard seine besten Tage längst hinter sich, zudem dürfte sein fürstliches Gehalt ein großes Problem für den BVB darstellen.

Das weiß wohl auch Real. Deshalb biete der CL-Titelverteidiger alternativ Brahim Díaz in Dortmund an. Diese Verhandlungen sollen aber unabhängig zum Bellingham-Deal laufen. Díaz (23) ist seit Sommer 2021 an die AC Milan ausgeliehen und kommt in der laufenden Saison auf 18 Einsätze (4 Tore, 2 Vorlagen).