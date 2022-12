BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko lehnt offenbar finales Angebot von Borussia Dortmund ab

Youssoufa Moukoko hat angeblich ein finales Angebot von Borussia Dortmund abgelehnt. Die Rückkehr von Leihspieler Ansgar Knauff ist wohl ungewiss. Und: Im nächsten Revierderby könnte es zu einem Duell zweier Brüder kommen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty Youssoufa Moukoko hat angeblich ein finales Angebot von Borussia Dortmund abgelehnt.

BVB, Gerücht: Youssoufa Moukoko lehnt Angebot ab

Wie die Bild berichtet, hat Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko ein "finales Schmerzgrenzen-Angebot" zur Vertragsverlängerung unterbreitet. Demnach könnte der 18-jährige Stürmer statt der bislang angeblich 1,8 Millionen Euro in Zukunft bis zu sechs Millionen Euro pro Saison kassieren.

Moukokos Seite sei dies allerdings immer noch zu wenig. Diese fordert dem Bericht zufolge ein Gehalt von mindestens sieben Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler, dessen Kontrakt im Sommer 2023 beim BVB ausläuft.

"Ich kann bestätigen, dass wir aktuell noch nicht vor dem Abschluss einer Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund stehen", hatte Moukokos Berater Patrick Williams bereits vor einigen Tagen bei Sky erklärt: "Ein Spieler wie Youssoufa ist für alle Topklubs der Welt interessant. Erst recht, wenn er ablösefrei ist und eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft hat."

Der Youngster, der in der laufenden Saison für Dortmund in 22 Pflichtspielen auf sechs Tore und sechs Vorlagen kommt, wird unter anderem mit dem FC Chelsea, dem FC Barcelona, Manchester United und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.