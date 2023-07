GP von Großbritannien in Silverstone, Gewinner und Verlierer: Ein Sieger der Herzen, Ferrari dilettantisch

Beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone gewinnt Max Verstappen sein sechstes Rennen hintereinander, Sieger der Herzen wird aber Lando Norris im McLaren - der sich auch von einer nicht ganz glücklichen Boxenstrategie seines McLaren-Teams nicht aufhalten ließ. Einem Ferrari-Fahrer unterläuft ein Anfängerfehler.

Lewis Hamilton profitiert wie kein anderer vom Motorplatzer eines Haas und komplettiert das erste Podium mit zwei Briten seit 1999. Die Ferraris enttäuschen und Aston Martin scheint derweil wieder dort angekommen zu sein, wo das Team in den vergangenen Jahren war. Die Gewinner und Verlierer des Großen Preis von England in Silverstone.

Norris sammelte sogar nach einem unwiderstehlichen Überholmanöver am Start fünf Führungsrunden. Dass er dann Max Verstappen ziehen lassen musste? Geschenkt! Verstappen ist zu dominant. Norris fuhr einfach ein perfektes Rennen in Silverstone.

© getty Lewis Hamilton und Lando Norris.

GP von England, Gewinner des Rennens: Lewis Hamilton

Der Rekordchampion fuhr eigentlich ein maximal unspektakuläres Rennen - und jubelte am Ende doch zu Recht über Platz drei und komplettierte so das erste Podium in Silverstone mit zwei Engländern seit 1999. Hamilton, von Platz sieben gestartet, blieb mit seinen mittelharten Reifen lange draußen und profitierte dann wie kein anderer von Kevin Magnussens Motorpatzer und der Safety-Car-Phase.

Der Altmeister holte sich die soften Reifen, startete das Rennen auf Platz drei neu und lieferte sich ein paar Runden lang ein großartiges Duell gegen den sich bravourös verteidigenden Lando Norris auf harten Reifen. Sah dann ein, dass er Norris wohl nicht knacken würde und begnügte sich mit seiner vierten Podestplatzierung der Saison.