Formel 1 - Spanien-GP, Gewinner und Verlierer: Davon braucht die F1 mehr

Die Dominanz von Max Verstappen ist auch beim Großen Preis von Spanien nicht zu brechen. Während der Niederländer in Barcelona Kreise um seine Konkurrenz fährt, weiß nur noch ein anderes Team halbwegs zu überzeugen.

Hier geht es zum ausführlichen Rennbericht. Ein Rennen zum Vergessen erlebt indes Nico Hülkenberg, der seinen guten Startplatz nicht in Punkte ummünzen kann. Die Gewinner und Verlierer beim Großen Preis von Spanien.

© getty Spanien-GP, Gewinner des Rennens: Max Verstappen (Red Bull) Wer soll diesen Max Verstappen in diesem Jahr stoppen? Mit einer Souveränität und Coolness die Seinesgleichen sucht, fuhr der Niederländer in Barcelona seinen fünften Saisonsieg ein. Dabei musste Verstappen - wie so oft schon in diesem Jahr - kaum einmal ans Limit gehen, einfach weil die Konkurrenz seinen Rundenzeiten nicht annähernd folgen konnte. Kann er diese Form halten, wird schon zur Sommerpause sein Name auf dem WM-Pokal stehen.

© getty Spanien-GP, Gewinner des Rennens: Mercedes Alle Mercedes-Fans können erleichtert aufatmen: Die Neukonzeption des Autos, welche zum ersten Mal schon in der vergangenen Woche in Monaco zum Einsatz kam, scheint Früchte zu tragen. Zusammen mit Sergio Pérez (Red Bull) hatte man hinter einem völlig übermächtigen Verstappen das schnellste Paket. Während die gestrige Qualifikation noch weniger vielversprechend aussah, schienen die Silberpfeile im Renntrimm ihre Stärken voll ausspielen zu können. Belohnt wurde das mit dem ersten Doppelpodium des Jahres.

© getty Spanien-GP, Gewinner des Rennens: George Russell (Mercedes) Sein Rennstall wurde hier zwar schon als klarer Gewinner des Rennens aufgelistet, die Leistung Russells muss aber im Speziellen noch einmal herausgehoben werden. Seinen verpatzten zwölften Startplatz machte er mit einem starken Start wieder wett, weshalb er sich schon nach wenigen Umläufen auf dem sechsten Platz wiederfand. Danach profitierte er vom Longrun-Speed der Silberpfeile, was in der Endabrechnung P3 bedeutete.

© getty Spanien-GP, Gewinner des Rennens: Rauer Asphalt Nachdem wir Fans und Zuschauer uns mittlerweile damit abfinden müssen, dass 90 Prozent aller F1-GPs zu langweiligen Einstopp-Rennen verkommen sind, ist es dann doch immer wieder erfrischend, Wochenenden zu sehen, die auch auf taktischer Ebene etwas zu bieten haben. Dank des sehr rauen und reifenfressenden Asphalts in Barcelona kam kein einziger der 20 Piloten mit lediglich einem Reifenwechsel über die Distanz. Aufgrund der Spannung und Abwechslung kann man nur eine Bitte an die Entscheidungsträger in der Formel 1 richten: Sehr gerne mehr davon!

© getty Spanien-GP, Verlierer des Rennens: Williams Der britische Traditionsrennstall erreichte am Wochenende in Spanien einen neuen Tiefpunkt. Schon in den Rennen zuvor war man kaum konkurrenzfähig und gurkte am Ende des Feldes herum, in Barcelona setzte sich dieser Trend dann fort. Alexander Albon und Logan Sargeant fuhren ohne jede Chance auf den Plätzen 19 und 20 herum. Es fehlt einfach massiv an Speed.

© getty Spanien-GP, Verlierer des Rennens: Nico Hülkenberg (Haas) Auch wenn der Deutsche nach P7 im Qualifying nur leise Hoffnungen auf Punkte äußerte, wird er mit dem Rennverlauf kaum zufrieden sein. In seinem Haas hatte Hülkenberg mit stark abbauenden Reifen zu kämpfen, was den Kampf um die Top Ten quasi unmöglich machte. Auf eine Runde war er dabei nicht einmal schlecht unterwegs, sobald es aber etwas länger auf einem Reifensatz ging, wurde er durchgereicht.

© getty Spanien-GP, Verlierer des Rennens: Lando Norris (McLaren) Neben Hülkenberg war der Engländer der zweite große Verlierer des Rennens auf dem Circiut de Catalunya. Am Start wurde er Opfer eines Lupfens von Lewis Hamilton (Mercedes), der seinerseits eine Kollision mit Carlos Sainz (Ferrari) verhindern musste. Dabei demolierte sich Norris den Frontflügel, was ihn bis ans Ende des Feldes zurückfallen ließ. Das Rennen war danach gelaufen.