Formel 1 - Aserbaidschan-GP: Die Gewinner und Verlierer des Rennens in Baku

Bei seinem Sieg auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan stellt Sergio Pérez Teamkollege Max Verstappen in den Schatten und ist der überragende Mann. Weniger glücklich verläuft das Wochenende für seinen "Königsmacher".

Hier geht es zum ausführlichen Rennbericht. Größter Verlierer ist jedoch einmal mehr die Spannung aufgrund des fehlenden Reifenverschleißes. Die Gewinner und Verlierer des Großen Preis von Aserbaidschan.

© getty Aserbaidschan-GP, Gewinner des Rennens: Sergio Pérez Nicht erst seit seinem Sieg vor zwei Jahren gehört der Kurs in Baku zu den absoluten Lieblingsstrecken des Mexikaners. Und das merkte man. Das gesamte Wochenende über performte Pérez auf Augenhöhe mit Verstappen, am Rennsonntag war er sogar um einen Deut stärker als der Niederländer. Klar profitierte er von der frühen Safety-Car-Phase, die ihn an Verstappen vorbeibrachte, wie Pérez danach aber das Rennen managte, war beeindruckend. Behält er diese Form bei, ist er tatsächlich ein Herausforderer auf den WM-Titel. Darüber hinaus sorgte Pérez für ein absolutes Novum: Zum ersten Mal überhaupt siegte ein Fahrer ein zweites Mal in Baku.

© getty Aserbaidschan-GP, Gewinner des Rennens: Fernando Alonso Es ist beinahe schon langweilig geworden, den Spanier Woche für Woche unter den best-performenden Piloten aufzulisten. Doch Alonso liefert nun einmal derart starke Leistungen ab, dass einem keine andere Möglichkeit bleibt. Die Quali ist bekanntermaßen nicht unbedingt die Stärke des Aston Martins, im Rennen trumpfen die Grünen dann aber auf. Mit Ruhe und Geduld legte sich Alonso seine Gegner zurecht und kämpfte sich bis auf Rang vier nach vorne.

© getty Aserbaidschan-GP, Verlierer des Rennens: George Russell War bislang oft der stärkere der beiden Mercedes-Piloten, in Baku sah er gegen Lewis Hamilton aber überhaupt kein Land. Ein schwacher Restart nach dem Safety Car und das Nicht-Vorbeikommen an einem kämpfenden Lance Stroll (Aston Martin) taten ihr Übriges. Unterm Strich fehlte dem jungen Engländer einfach die Pace, um ganz vorne anzuklopfen.

© getty Aserbaidschan-GP, Verlierer des Rennens: Valtteri Bottas Der Finne war der Unglücksrabe beim Startgetümmel. In Kurve zwei ging ihm neben Alexander Albon (Williams) und Oscar Piastri (McLaren) der Platz aus, worauf ihm Letzterer in den Seitenkasten fuhr. Bottas fiel im Anschluss ans Ende des Feldes zurück und hing dort beinahe die gesamte Renndistanz hinter Albon-Teamkollege Logan Sargeant fest.

© getty Aserbaidschan-GP, Verlierer des Rennens: Nyck de Vries Ein Wochenende zum Vergessen für den AlphaTauri-Piloten. Am Freitag setzte er in der Qualifikation seinen Boliden nach einem Verbremser in die Wand und versaute sich damit seine Ausgangsposition für den Sonntag. Dort lief es dann aber auch kaum besser. Wieder machte De Vries Bekanntschaft mit der Streckenbegrenzung, wieder konnte er die Session nicht fortsetzen. Die Ironie: Mit dem ausgelösten Safety Car wurde er für Pérez zum "Königsmacher" und ermöglichte dem Mexikaner unfreiwillig den Sieg.

© getty Aserbaidschan-GP, Verlierer des Rennens: Spannung Nur ein Pflichtboxenstopp unter Safety-Car-Bedingungen, dazu ein ewig langer zweiter Stint auf dem harten Reifen - in Sachen Strategie hatte der Aserbaidschan-GP nur wenig Spannung zu bieten. Zu lange hielt vor allem der harte Pneu, taktische Manöver waren damit überhaupt nicht möglich. Nico Hülkenberg und Esteban Ocon fuhren gar die gesamte Renndistanz auf den Hards, ehe man wenige Runden vor Schluss für den Pflichtstopp abbog. Reifenhersteller Pirelli ist hier allerdings ein wenig in Schutz zu nehmen, da die Testmöglichkeiten - vor allem an einem derart vollgepackten Wochenende - schlicht nicht ausreichen, um die bestmöglichen Mischungen für das Rennen bereitzustellen.