Formel 1 - Hamilton-Nachfolge bei Mercedes? Mick Schumachers Cockpit-Optionen für 2024

In einer Presserunde hat Mick Schumacher diverse Angebote für ein Formel-1-Cockpit im kommenden Jahr bestätigt. SPOX stellt seine möglichen Optionen für 2024 vor.

"Über den Winter haben einige Leute schon Interesse bekundet. Sicher, da geht was. Wann Gespräche anfangen, wird sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen", sagte Schumacher über seine Chancen auf eine Rückkehr in die Formel 1. "Mit den Ergebnissen, die ich in den Nachwuchskategorien und auch in der Formel 1 gezeigt habe, bin ich mir sicher, dass sich Möglichkeiten ergeben werden", glaubt der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Der 23-Jährige hatte sein Cockpit bei Haas Ende 2022 aufgeben müssen, in der aktuellen Saison ist er deshalb als Testfahrer bei Mercedes unter Vertrag. Voraussetzung für eine Berücksichtigung als Option ist ein freies Cockpit für 2024. Bei Red Bull, Ferrari, Alpine, McLaren und Aston Martin ist das, Stand jetzt, nicht der Fall - hier stehen beide Piloten bis mindestens zum Ende des Jahres 2024 unter Vertrag.

© getty Option 1: Audi/Sauber Ein Wechsel Schumachers zur Sauber-Gruppe, welche aktuell noch unter dem Namen Alfa Romeo an den Start geht, wurde in den letzten Wochen und Monaten immer wieder heiß gehandelt. Hauptgrund dafür ist die anlaufende Zusammenarbeit des Schweizer Traditionsrennstalls mit dem deutschen Hersteller Audi. 2026 erfolgt der Einstieg der Ingolstädter in die Formel 1, schon ab dem kommenden Jahr sollen jedoch wichtige Posten in Führungspositionen mit Audi-Leuten besetzt werden. Als sicher gilt es dann auch, dass der deutsche Hersteller zumindest bei einem Cockpit ein Mitspracherecht für dessen Besetzung bekommt. Als deutscher Fahrer wäre Schumacher das perfekte Aushängeschild - sowohl aus sportlicher als auch aus marketingpolitischer Sicht. Der Vertrag mit Guanyu Zhou läuft nach der aktuellen Saison aus, Schumacher könnte den Platz des Chinesen einnehmen. "Audi würde auf jeden Fall Sinn machen. Für Mick und für Audi", sagte Micks Onkel Ralf Schumacher kürzlich bei Sport1. Von offizieller Seite äußerte man sich vorsichtiger, betonte aber, dass ein deutscher Fahrer für einen deutschen Hersteller durchaus reizvoll wäre. "[Ein deutscher Pilot] wäre natürlich attraktiv, aber für uns hat die Performance der Fahrer Priorität", betonte Adam Baker, Chef von Audis Formel-1-Projekt.

© imago images Option 2: Mercedes Beim zweiten deutschen Rennstall steht Schumacher ohnehin bereits unter Vertrag, wenn auch nur als Testpilot. Sollte er die Verantwortlichen um Toto Wolff von seiner Klasse überzeugen können, wäre auch ein Engagement als Stammfahrer ab 2024 denkbar. Dann läuft nämlich der Vertrag mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton aus. Ähnlich wie bei Audi würde auch Mercedes von der Strahlkraft eines Schumachers profitieren, anders als bei den Ingolstädtern ist die Erwartungshaltung bei den Silberpfeilen aber eine andere. Schumacher müsste bei einer Beförderung ins Stammcockpit fähig sein, um Podestplätze, Siege und Titel mitzufahren. Ob man ihm diese Entwicklung zutraut, darf zumindest angezweifelt werden. So oder so steht und fällt bei Mercedes alles mit der Entscheidung Hamiltons. Sollte der Engländer seinen Vertrag bei den Silberpfeilen verlängern wollen, wird man ihm die Möglichkeit dazu bieten. Schumacher würde also erst bei einem Ausscheiden Hamiltons in Erwägung gezogen werden. Daneben sitzt George Russell als Mann der Zukunft fest im Sattel.

© imago images Option 3: AlphaTauri Beim Junior-Rennstall von Red Bull war Schumacher schon für 2023 ein Thema, vor allem Teamchef Franz Tost machte sich für eine Verpflichtung des Deutschen stark. "Für mich persönlich war er schon ein Thema", sagte der Österreicher gegenüber RTL. "Ich hätte den Mick eigentlich gerne im Auto gehabt." Letztlich wären aber "politische Gründe" dafür verantwortlich gewesen, dass Schumacher bei AlphaTauri nicht infrage gekommen sei. Einerseits ist das auf die Vergangenheit Schumachers bei Red-Bull-Konkurrent Ferrari zurückzuführen, andererseits auf die Entscheidungsträger bei Red Bull. Für die Auswahl der Fahrer ist Motorsportchef Helmut Marko verantwortlich, der sich in der Vergangenheit selten als Fan des Deutschen präsentierte. Bereits 2016, als Schumacher noch in der Formel 4 fuhr und nicht bei einem anderen Hersteller als Junior unter Vertrag stand, stellte Marko gegenüber Speedweek klar: "Mick Schumacher ist nicht auf unserem Radar." Auch seitdem entwickelte sich kein größeres Interesse. Solange der Österreicher bei Red Bull in Personalfragen die Fäden zieht, ist eine Verpflichtung Schumachers unwahrscheinlich. Allerdings pocht Marko wie kaum ein anderer auf ein striktes Leistungsprinzip. Kann Schumacher mit guten Performances beeindrucken, könnte das zu einem Umdenken bei Marko führen.

© imago images Option 4: Williams Mit Alexander Albon verlängerte der britische Traditionsrennstall am Ende der vergangenen Saison um "mehrere Jahre", für Schumacher würde sich also nur eine Chance an der Seite des Thai-Briten bieten. Diesen Platz hat aktuell der US-Amerikaner Logan Sargeant inne, welcher sich in seinem ersten Jahr in der Formel 1 erst beweisen muss. Sollte der Rookie sein Potenzial allerdings abrufen, dürfte er sein Cockpit auch 2024 behalten dürfen - auch weil Williams mit ihm auf dem boomenden US-Markt gute Vermarktungschancen sieht. Für Schumacher persönlich wäre ein Engagement bei den Engländern ohnehin wohl nur eine Notlösung, schließlich steckt die Truppe aus Grove seit Jahren in einer sportlichen Krise. Anstatt um Punkte und Podestplätze zu kämpfen würde Schumacher wieder am Ende des Feldes rumdümpeln.