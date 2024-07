"Au Revoir, Nikola!" DHB-Männer glänzen bei Karabatic-Abschied gegen Frankreich - Dämpfer für Frauen

Deutschland gab so auch auf der Anzeigetafel den Takt vor, beim 11:6 (13.) durch Jannik Kohlbacher wuchs der Vorsprung erstmals auf fünf Treffer an. Gislason klatschte an der Seite eifrig Beifall und brachte im ersten Abschnitt auch Grgic. Der Youngster, die Überraschung in Gislasons Olympia-Kader, war in seinem erst zweiten Länderspiel als Ersatz des zunächst glücklosen Julian Köster ein belebendes Element - kurz vor der Pause erzielte der 20-Jährige vom Siebenstrich sein erstes Länderspieltor zum 18:14 (28.).

Den Franzosen, denen ohne ihren am Daumen verletzten Superstar Dika Mem deutlich mehr technische Fehler unterliefen, steigerten sich nach dem Seitenwechsel allerdings. Das Spiel war nun umkämpfter und deutlich enger. Shootingstar Späth, der Wolff im zweiten Abschnitt ersetzte, peitschte das Publikum mit einigen Paraden an. Und nicht zuletzt Grgic trug mit einem weiteren Tor mit dazu bei, dass Deutschland sich vor der Crunchtime einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeitete.

Die Frauen wollten die klare Niederlage gegen Brasilien derweil nicht überbewerten. "Wir machen uns keine Sorgen", versicherte Gaugisch, nachdem sein Team in der Abwehr viel zu oft einen Schritt zu spät gekommen war. Anführerin Emily Bölk sagte: "Das müssen wir uns anschauen."

Beide Teams erhalten nun noch einige Tage Auszeit, ehe am Ende der kommenden Woche der Feinschliff für das Olympia-Abenteuer erfolgt. In Stuttgart treffen am 19. Juli sowohl Gaugischs als auch Gislasons Team auf Ungarn, am 21. Juli folgt an selber Stelle die Generalprobe - die Männer bekommen es mit Vorrundengegner Japan, die Frauen erneut mit Brasilien zu tun.