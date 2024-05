"Ziemlich enttäuscht" und "völlig überrascht": Personeller Paukenschlag im deutschen Handball

Axel Kromer kletterte am Sonntag mit einem fiesen Magengrummeln in den Flieger nach Kopenhagen. Den Start in die Olympia-Vorbereitung von Deutschlands Handballern hatte sich der Verbandssportchef ganz und gar anders vorgestellt.

"Natürlich bin ich von dieser Nachricht ziemlich enttäuscht", sagte Kromer dem SID zu dem personellen Paukenschlag, mit dem der DHB am Wochenende den Handball-Kosmos in Aufruhr versetzte.

Statt sich voll fokussiert in den ersten Nationalmannschaftslehrgang für die olympische Medaillen-Mission zu stürzen, mussten das deutsche Team und vor allem Kromer die Nachricht der bevorstehenden Demission des Vorstandsmitglieds verkraften.

Kurzfristig, so Kromer, betreffe diese Entscheidung "nur mich persönlich. Jetzt geht es vor allem darum, erfolgreich in Paris zu sein. Dafür werde ich alles geben, so wie ich es in meinen vielen Jahren beim DHB bislang immer getan habe."