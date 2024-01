Handball EM: Wo läuft Deutschland vs. Nordmazedonien heute live im Free-TV und Livestream?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist am Mittwoch erfolgreich in die Heim-Europameisterschaft gestartet. Dank eines 27:14-Erfolges gegen die Schweiz thront der DHB nach dem ersten Spieltag in Gruppe A auf dem ersten Tabellenplatz.

Einen wesentlichen Anteil am Auftaktsieg hatte Torhüter Andreas Wolff, der 13 von 22 Würfen entschärfte und damit über 59 Prozent der Bälle abwehrte. Spielmacher Juri Knorr zollte seinem Schlussmann im Nachgang Respekt: "Ich wusste, dass Andi gut ist - aber das war vom anderen Stern", staunte der 23-Jährige, der seinerseits mit sechs Toren bester Werfer Deutschlands war.

Am heutigen Sonntag steht für die deutschen Handballer bereits das zweite Spiel der Gruppenphase auf dem Programm. Gelingt auch hier ein Sieg, dann wäre den Deutschen der Einzug in die Hauptrunde kaum noch zu nehmen.