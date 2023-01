Deutschland vs. Island die Zweite! Nach dem gestrigen Matchup treffen die beiden Nationen in der WM-Vorbereitung heute erneut aufeinander. Wir tickern das Duell hier live mit.

Das letzte Testspiel vor der WM steht an, zum zweiten Mal empfängt das DHB-Team zuhause Island. Hier gibt's alle Entwicklungen im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Handball: Deutschland vs. Island heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim ersten Test musste sich Deutschland nach einer starken Defensivleistung in der ersten Hälfte am Ende 30:31 geschlagen geben. "Es ist ärgerlich, dass wir das dann herschenken," sagte Bundestrainer Alfred Gislason im ZDF. Nun also der zweite Anlauf.

Vor Beginn: Gestern ging es in Bremen zur Sache, heute in der ZAG Arena in Hannover. Um 15.30 Uhr beginnt das Spiel.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Handballspiels zwischen Deutschland und Island.

Handball: Deutschland vs. Island heute im TV und Livestream

Anders als gestern gibt es beim heutigen Test keine Übertragung im Free-TV. Dafür streamt das ZDF die Partie im kostenlosen Livestream auf zdf.de. Als Reporter berichtet Martin Schneider aus Hannover.

Deutschland: Kader bei der Handball WM 2023