Der THW Kiel spielt in der EHF Champions League gegen Veszprem heute um den dritten Platz. SPOX begleitet das Duell im Liveticker.

Entscheidet der THW Kiel nach dem verpassten Einzug ins Champions-League-Finale wenigstens das Spiel um Platz drei für sich? Die Norddeutschen begegnen dem KC Veszprem - hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

THW Kiel vs. Veszprem: Spiel um Platz 3 beim Final Four der Handball Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: "Wir haben in der zweiten Hälfte die Tore nicht gemacht. Wir brauchten extreme Effektivität, die hatten wir nicht. Aber so ist es, ich bin trotzdem stolz auf die Jungs", sagte Trainer Filip Jicha nach der Niederlage gegen Barcelona. Torhüter Niklas Landin meinte: "Das schmerzt extrem."

Vor Beginn: 30:34 gegen den FC Barcelona: Dem THW Kiel ist es am Samstag misslungen, sich für das Finale der EHF Champions League zu qualifizieren. Dieses findet am heutigen Sonntag in der Kölner Lanxess Arena zwischen Barca und KS Kielce statt. Zuvor steigt dort das Spiel um Platz drei, in dem der THW auf den KC Veszprem trifft. Los geht es um 15.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

THW Kiel vs. Veszprem: Spiel um Platz 3 beim Final Four der Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen der Kieler mit Veszprem bekommt Ihr heute nicht live im Free-TV oder kostenlosen Livestream zu sehen. Die Rechte für die Ausstrahlung liegen bei DAZN, der Streamingdienst zeigt Euch das Spiel um Platz drei ebenso wie das Finale im Anschluss. Kommentator ist Uwe Semrau, als Experte fungiert Bob Hanning. Gari Paubandt sammelt als Reporter vor Ort Interviews und weitere Eindrücke.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo 274,99 Euro. Das Jahresabo kann man auch in Raten zahlen, dann werden monatlich 24,99 Euro fällig.

Handball - Champions League Final Four: Termine und Ergebnisse