Im Halbfinale des DHB-Pokals trifft am heutigen Tag der THW Kiel auf den TBV Lemgo. Die komplette Begegnung verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Im DHB-Pokal steht heute mit der Partie zwischen dem THW Kiel und dem TBV Lemgo die erste Partie des Final Four an. Welches Team kann sich das Ticket für das Finale sichern? Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

THW Kiel vs. TBV Lemgo: Halbfinale im DHB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schon im vergangen Jahr traf im Halbfinale des DHB-Pokal-Final Four der THW Kiel auf dem TBV Lemgo. Lemgo gewann die Partie am Ende denkbar knapp mit 29:28 und konnte sich im Finale dann auch zum Pokalsieger krönen. Der Favorit ist heute dennoch der THW. Kiel befindet sich aktuell in der Ligatabelle auf Rang zwei, der TBV Lemgo dagegen nur auf Platz neun. Welche Mannschaft kann heute das Finale erreichen und dann am morgigen Tag um den Titel kämpfen?

Vor Beginn: Die Halbfinalpartie des DHB-Pokals beginnt heute um 13.30 Uhr in der Barclays Arena in Hamburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem THW Kiel und dem TBV Lemgo.

THW Kiel vs. TBV Lemgo: Halbfinale im DHB-Pokal heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Halbfinalpartie zwischen dem THW Kiel und dem TBV Lemgo heute live im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung auf Sky Sport News (HD) heute um 13.00 Uhr mit dem Vorberichten zum Spiel. Ab 13.30 Uhr kommentieren dann Jens Westen und Stefan Kretzschmar für Sky das Spiel.

Mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket könnt Ihr die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge verfolgen. Dort könnt Ihr die Partie nämlich im Livestream bei Sky sehen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Handball: Das DHB-Pokal Final Four im Überblick