Spitzenduell in der Handball-Bundesliga: Spitzenreiter SC Magdeburg empfängt Verfolger THW Kiel. SPOX tickert die Partie live mit.

SC Magdeburg vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das ist mal ein Leckerbissen: In der Handball-Bundesliga nehmen es am heutigen Samstag der SC Magdeburg und der THW Kiel miteinander auf. Tabellenerster gegen Tabellenzweiter! Ob die Begegnung auch hält, was sie verspricht? Los geht es in der GETEC-Arena um 18 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

SC Magdeburg vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream

SC Magdeburg gegen THW Kiel läuft heute sowohl im Free-TV als auch im Bezahlfernsehen. Im Free-TV erlebt Ihr das Spiel in der ARD, um 17.50 Uhr ist Übertragungsstart. Im Pay-TV zeigt Sky die Partie ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 2.

Bei der ARD könnt Ihr kostenlos im Livestream einschalten, als Sky-Abonnenten könnt Ihr auf Sky Go zurückgreifen. Als Neukunden steht Euch auch Sky Ticket zur Verfügung.

Handball-Bundesliga: Die aktuelle Tabelle