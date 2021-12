Handball EM 2022, Spielplan: Vorrunde, Gruppen, Termine, K.o.-Runde

Die Handball-Europameisterschaft 2022 findet vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei statt. Hier findet Ihr den kompletten Spielplan der Europameisterschaft.

Handball, Europameisterschaft: Datum, Ort, Infos

Mit der Handball-Europameisterschaft 2022 steht das erste große Highlight des neuen Jahres in einer Mannschaftsportart kurz bevor. Vom 13. bis 30. Januar kämpfen 24 Nationalmannschaften in Ungarn und der Slowakei um den Titel. Gespielt wird in den ungarischen Städten Budapest, Debrecen und Szeged, sowie in Bratislava und Kosice (beides Slowakei).

Zu den 24 Teilnehmern gehört auch Deutschland. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason qualifizierte sich souverän für die EM 2022, muss bei dieser aber auf einige Stammspieler der vergangenen Jahre verzichten. Gislason nominierte deshalb neun Turnier-Debütanten.

Handball EM, Spielplan: Vorrunde, Gruppen, Termine

In der Vorrunde wird in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt. Die nach Abschluss der Vorrunde beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein.

Gruppe A (Deberecen)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 18 Uhr Slowenien Nordmazedonien Do., 13. Januar 20.30 Uhr Dänemark Montenegro Sa., 15. Januar 18 Uhr Nordmazedonien Montenegro Sa., 15. Januar 20.30 Uhr Slowenien Dänemark Mo., 17. Januar 18 Uhr Montenegro Slowenien Mo., 17. Januar 20.30 Uhr Nordmazedonien Dänemark

Gruppe B (Budapest)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 20.30 Uhr Ungarn Niederlande Fr., 14. Januar 20.30 Uhr Portugal Island So., 16. Januar 18 Uhr Portugal Ungarn So., 16. Januar 20.30 Uhr Island Niederlande Di., 18. Januar 18 Uhr Island Ungarn Di., 18. Januar 20.30 Uhr Niederlande Portugal

Gruppe C (Szeged)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 18 Uhr Serbien Ukraine Do., 13. Januar 20.30 Uhr Kroatien Frankreich Sa., 15. Januar 18 Uhr Frankreich Ukraine Sa., 15. Januar 20.30 Uhr Kroatien Serbien Mo., 17. Januar 18 Uhr Ukraine Kroatien Mo., 17. Januar 20.30 Uhr Frankreich Serbien

Gruppe D (Bratislava)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Fr., 14. Januar 18 Uhr Deutschland Belarus Fr., 14. Januar 20.30 Uhr Österreich Polen So., 16. Januar 18 Uhr Deutschland Österreich So., 16. Januar 20.30 Uhr Belarus Polen Di., 18. Januar 18 Uhr Polen Deutschland Di., 18. Januar 20.30 Uhr Belarus Österreich

Gruppe E (Bratislava)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 18 Uhr Spanien Tschechien Do., 13. Januar 20.30 Uhr Schweden Bosnien und Herzegovina Sa., 15. Januar 18 Uhr Tschechien Bosnien und Herzegovina Sa., 15. Januar 20.30 Uhr Spanien Schweden Mo., 17. Januar 18 Uhr Bosnien und Herzegovina Spanien Mo., 17. Januar 20.30 Uhr Tschechien Schweden

Gruppe F (Kosice)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Do., 13. Januar 18 Uhr Russland Litauen Do., 13. Januar 20.30 Uhr Norwegen Slowakei Sa., 15. Januar 18 Uhr Slowakei Litauen Sa., 15. Januar 20.30 Uhr Norwegen Russland Mo., 17. Januar 18 Uhr Slowakei Russland Mo., 17. Januar 20.30 Uhr Litauen Norwegen

Handball EM, Spielplan: Hauptrunde, Gruppen, Termine

in der Hauptrunde spielen die zwölf qualifizierten Mannschaften in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften. In der Hauptrundengruppe I treffen die jeweils beiden besten Teams aus den Vorrundengruppen A, B und C aufeinander, in Hauptrundengruppe II die jeweils beiden besten Mannschaften aus den Gruppen D, E und F. Der Spielbeginn der Partien ist derzeit noch offen.

Hauptrundengruppe I (Budapest)



Datum Team 1 Team 2 Do., 20. Januar 1. Gruppe A 1. Gruppe B Do., 20. Januar 2. Gruppe A 2. Gruppe C Do., 20. Januar 1. Gruppe C 2. Gruppe B Sa., 22. Januar 2. Gruppe A 2. Gruppe B Sa., 22. Januar 1. Gruppe A 2. Gruppe C Sa., 22. Januar 1. Gruppe C 1. Gruppe B Mo., 24. Januar 1. Gruppe B 2. Gruppe C Mo., 24. Januar 2. Gruppe A 1. Gruppe C Mo., 24. Januar 1. Gruppe A 2. Gruppe B Mi., 26. Januar 2. Gruppe B 2. Gruppe C Mi., 26. Januar 2. Gruppe A 1. Gruppe B Mi., 26. Januar 1. Gruppe A 1. Gruppe C

Hauptrundengruppe II (Bratislava)



Datum Team 1 Team 2 Do., 20. Januar 1. Gruppe D 1. Gruppe E Do., 20. Januar 2. Gruppe D 2. Gruppe F Do., 20. Januar 1. Gruppe F 2. Gruppe E Fr., 21. Januar 2. Gruppe D 2. Gruppe E Fr., 21. Januar 1. Gruppe D 2. Gruppe F Fr., 21. Januar 1. Gruppe F 1. Gruppe E So., 23. Januar 1. Gruppe E 2. Gruppe F So., 23. Januar 2. Gruppe D 1. Gruppe F So., 23. Januar 1. Gruppe D 2. Gruppe E Di., 25. Januar 2. Gruppe E 2. Gruppe F Di., 25. Januar 2. Gruppe D 1. Gruppe E Di., 25. Januar 1. Gruppe D 1. Gruppe F

Handball EM, Spielplan: K.o.-Runde, Termine

Die beiden besten Mannschaften aus den zwei Hauptrundengruppen ziehen ins Halbfinale ein. Die beiden Mannschaften auf Gruppenplatz drei bestreiten das Spiel um Platz 5. Alle Spiel der K.o.-Runde finden in Budapest statt.

In der K.o.-Runde wird im K.o.-Modus gespielt. Sollte es nach 60 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Steht es im Anschluss an diese immer noch unentschieden, folgt eine weitere Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Ist auch danach keine Entscheidung gefallen, wird der Sieger durch 7-Meter-Werfen ermittelt.

Spiel um Platz 5

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Fr., 28. Januar 15.30 Uhr 3. Hauptrundengruppe I 3. Hauptrundengruppe II

Halbfinale

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Fr., 28. Januar (Halbfinale 1) 18 Uhr 1. Hauptrundengruppe I 2. Hauptrundengruppe II Fr., 28. Januar (Halbfinale 2) 20.30 Uhr 2. Hauptrundengruppe I 1. Hauptrundengruppe II

Spiel um Platz drei

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 So., 30. Januar 15.30 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2

Finale