Handball-EM, Spielplan: Termine, Gruppen

Bei der Handball-EM in Schweden, Norwegen und Österreich geht es in die heiße Phase. Wie ist die Lage in den Gruppen und welche Spiele stehen noch an? Hier gibt es den Überblick.

Handball-EM 2020: Die Termine bis zum Finale

Die Vorrunde ist Geschichte, die Hauptrunde geht dem Ende entgegen und am 24. Januar werden die Finalteilnehmer ermittelt. Das Endspiel findet zwei Tage später statt.

Datum Runde 9. - 15. Januar 2020 Vorrunde 16. - 22. Januar 2020 Hauptrunde 24. Januar 2020 Halbfinale 25. Januar 2020 Spiel um Platz 5 25. Januar 2020 Spiel um Platz 3 26. Januar 2020 Finale

Handball-EM 2020 live im TV und Livestream sehen

Sämtliche Partien der deutschen Mannschaft bei der EM sind live im Free-TV zu sehen. ARD und ZDF wechseln sich mit der Übertragung ab und bieten auch einen Livestream an.

Für Spiele ohne deutsche Beteiligung zeigt sich Eurosport verantwortlich. Dort könnt Ihr bis zu 18 Begegnungen verfolgen, unter anderem die Spiele Kroatien gegen Spanien und Weißrussland gegen Österreich am letzten Hauptrundenspieltag sowie das Endspiel.

Zudem könnt Ihr alle Spiele des Turniers beim Streamingportal sportdeutschland.tv sehen.

Handball-EM: Der letzte Spieltag der Hauptrunde

Alle Spiele des vierten und letzten Spieltags der Hauptrunde finden am 22. Januar statt. Im Duell zwischen den bisher ungeschlagenen Spaniern und Kroaten geht es um den Gruppensieg.

Termin Gruppe Team 1 Team 2 22. Januar, 16 Uhr II Portugal Ungarn 22. Januar, 16 Uhr I Kroatien Spanien 22. Januar, 18.15 Uhr II Norwegen Slowenien 22. Januar, 18.15 Uhr I Weißrussland Österreich 22. Januar, 20.30 Uhr II Island Schweden 22. Januar, 20.30 Uhr I Tschechien Deutschland

Handball-EM: Die Hauptrundengruppe I im Überblick

Das deutsche Team hat nach dem Sieg gegen Österreich Platz drei der Gruppe I sicher und ist damit für das Spiel um Turnier-Platz fünf berechtigt. Dieses findet am 25. Januar um 16 Uhr in Stockholm statt.

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 4 4 0 0 131:105 26 8 2 Kroatien 4 4 0 0 105:91 14 8 3 Deutschland 4 2 0 2 115:103 12 4 4 Österreich 4 1 0 3 103:120 -17 2 5 Weißrussland 4 1 0 3 102:124 -22 2 6 Tschechien 4 0 0 4 100:113 -13 0

Handball-EM: Die Hauptrundengruppe II im Überblick

Norwegen um Starspieler Sander Sagosen ist nicht zu stoppen, setzte sich auch gegen Schweden durch und ist auf dem besten Weg ins Halbfinale.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 3 3 0 0 93:77 16 6 2 Ungarn 3 2 0 1 82:82 0 4 3 Slowenien 3 2 0 1 79:75 4 4 4 Island 3 1 0 2 73:79 -6 2 5 Portugal 3 1 0 2 88:87 1 2 6 Schweden 3 0 0 3 64:79 -15 0

Handball-EM: Die Spielorte der Europameisterschaft

Die Grupenphase fand in allen drei Gastgeberländern statt, die Hauptrunde in Österreich und Schweden. Halbfinale und Endspiel gehen in der Tele2-Arena, einem Fußballstadion in Stockholm, über die Bühne.