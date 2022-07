British Open: Emotionaler Tiger Woods verpasst den Cut

Ein emotionaler Golf-Superstar Tiger Woods ist bei der 150. British Open vorzeitig ausgeschieden. Der dreimalige Champion benötigte am Freitag auf dem Old Course im schottischen St. Andrews für die 18 Löcher 75 Schläge und beendete die Runde mit neun Schlägen über Par.

Damit lag Woods, der zum Auftakt am Donnerstag eine desolate 78er-Runde gespielt hatte, nach seinem Rundenende weit abgeschlagen auf dem geteilten 150. Platz im Zwischenklassement. Den Cut schaffen beim traditionsreichsten Golfturnier der Welt von 156 Startern nur die rund 70 Besten.

Woods, der beim US Masters im April sein sensationelles Comeback nach schwerem Auto-Unfall gefeiert hatte, gelang am Freitag nur ein Birdie, dem gegenüber standen zwei Bogeys und ein Doppel-Bogey an Loch 16. Am 18. Loch wurde er dann noch einmal stürmisch gefeiert und kämpfte mit den Tränen.

"Sieht so aus, als müsste ich morgen 66 Schläge schaffen, um eine Chance auf das Wochenende zu haben", hatte der 46-Jährige nach der ersten Runde auf seinem erklärten "Lieblingsplatz" gesagt, er konnte der hohen Erwartung aber nicht gerecht werden.

Aus Deutschland ist kein Profi für das einzige Majorturnier außerhalb der Vereinigten Staaten qualifiziert.