Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 2 des US-Masters im TV, Livestream und Liveticker

Beim Golf-Masters in Augusta steht heute Tag 2 an. Wir verraten Euch, wie Ihr das Event live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bei der 86. Ausgabe des US Masters stehen am heutigen Freitag, 8. April, die ersten Entscheidungen an. Auf dem legendären Kurs im Augusta National Golf Club geht es an Tag 2 des ersten Major-Turniers des Jahres auch darum, den Cut zu schaffen und somit weiter Chancen auf den Sieg und das traditionsreiche Green Jacket zu haben. Die ersten Golfer gehen heute um 14 Uhr auf die Runde.

Hoffnungen, den Cut der besten 50 Spieler zu schaffen, macht sich auch Bernhard Langer. "Ein großer Erfolg wäre, den Cut zu schaffen, alles weitere ist dann ein Bonus. Wenn ich meine A-Form abrufen kann, bin ich sehr zufrieden und werde den Cut schaffen", sagte der einzige deutsche Teilnehmer des diesjährigen Masters. Der 64-Jährige gewann 1883 und 1985 an der Magnolia Lane.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 2 des US-Masters im TV, Livestream - Datum, Ort, Infos im Überblick

Wettbewerb: US-Masters

US-Masters Spieltag: 2/4

2/4 Datum: Freitag, 8. April

Freitag, 8. April Beginn: 14 Uhr

14 Uhr Spielort: Augusta National Golf Club

Augusta National Golf Club Preisgeld: 11.500.000$

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 2 des US-Masters im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte am US Masters liegen auch in diesem Jahr wieder bei Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt heute um 21 Uhr mit seiner Live-Übertragung im TV auf Sky Sport 1 (HD) - für alle, die das Sport-Paket (20 Euro im Monat) gebucht haben. Als Kommentatoren fungieren Gregor Biernath und Adrian Grosser.

Auch im Livestream sind die Masters heute ausschließlich bei Sky zu sehen. Via der App Sky Go können Sky-Kunden das Programm auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr ein kostenpflichtiges Sky Ticket buchen. Mit einem Ticket könnt Ihr ebenfalls den Livestream von Sky abrufen. Ein Supersport-Jahresticket könnt Ihr momentan zum reduzierten monatlichen Preis von 19,99 Euro erwerben. Ein Monatsticket kostet 29,99 Euro.

Auch heute hat Sky wieder ein besonders Schmankerl für alle Golf-Fans parat. Ab 16.45 Uhr könnt Ihr das Geschehen an den Löchern 11 (White Dogwood), 12 (Golden Bell) und 13 (Azalea), der sogenannten Amen Corner, auf skysport.de und in der Sky Sport App kostenlos verfolgen.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 2 des US-Masters im Liveticker

Auch SPOX berichtet heute live vom Masters in Augusta - und zwar in Form eines schriftlichen Livetickers. Klickt rein, und erfahrt wie sich die besten Spieler der Welt auf ihrer 2. Runde schlagen.

Hier geht es zum Liveticker von Tag 2 des US-Masters.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 2 des US-Masters im TV, Livestream - Die letzten Sieger