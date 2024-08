1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga Fußball im TV und Livestream?

Livebilder von 1. FC Nürnberg vs. Schalke 04 gibt es heute im Free-TV nicht zu sehen. Das liegt daran, dass gemäß den Übertragungsrechten für die Spiele der 2. Bundesliga nur das Samstagabendspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird (heute HSV vs. Hertha BSC bei Sport1).

Live verfolgen könnt Ihr Nürnberg vs. Schalke 04 exklusiv bei Sky. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) kommentiert Hansi Küpper das Spiel. Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event seht Ihr die Partie zudem in Teilen in der Konferenz der 2. Bundesliga.

Für Sky-Kunden besteht die Möglichkeit, Nürnberg vs. Schalke 04 auch via SkyGo im Livestream zu sehen. Für alle anderen ist via WOW ein monatlicher Zugang zum Livestream erhältlich.