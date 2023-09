Am heutigen Freitag beginnt der 6. Spieltag der 2. Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg trifft am Abend auf Greuther Fürth. Alle Informationen zu der Übertragung des Frankenderbys und wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Derby-Time in der 2. Bundesliga! Am heutigen Freitag, den 15. September, kommt es am 6. Zweitligaspieltag zum Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth. Die Partie startet um 18.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Mit dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth trifft heute der Tabellenelfte auf den Tabellendreizehnten der 2. Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg steht aktuell mit sieben Zählern da. Die Nürnberger holten bislang Siege gegen den VfL Osnabrück und Wehen Wiesbaden. Zuletzt unterlagen die heutigen Gastgeber jedoch mit 1:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Auch die Fürther musste am 5. Spieltag der 2. Bundesliga eine Niederlage hinnehmen. Das Team von Alexander Zorniger verlor gegen Hannover 96 mit 1:3 und hat vor dem 6. Spieltag bislang vier Punkte gesammelt. Welches Team findet heute zurück auf die Siegerstraße?

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Klaus - Gyamerah, Marquez, J. Horn, Brown - Loune - Duman, Schleimer - Goller, Okunuki - Hayashi

Klaus - Gyamerah, Marquez, J. Horn, Brown - Loune - Duman, Schleimer - Goller, Okunuki - Hayashi Greuther Fürth: Urbig - Dietz, Jung, L. Itter - Asta, R. Wagner, Green, Gießelmann - Hrgota - Srbeny, Lemperle

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Sky überträgt das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth exklusiv im TV. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell live und vollumfänglich ab 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event könnt Ihr das Frankenderby alternativ in der Konferenz verfolgen.

Im Livestream zeigt Sky am heutigen Tag die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth ebenso live und in voller Länge. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App. OneFootball bietet Euch ebenfalls die Option das Zweitligaspiel im Livestream zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie als Einzelstream, ganz ohne Abo, verfolgen.

© getty Greuther Fürth ist am Abend beim 1. FC Nürnberg zu Gast.

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: 2. Bundesliga, 6. Spieltag

2. Bundesliga, 6. Spieltag Duell: 1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth Datum: 15. September

15. September Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky, OneFootball

Liveticker: SPOX

1. FC Nürnberg vs. Greuther Fürth heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

SPOX begleitet das Frankenderby heute für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga, 6. Spieltag: Die Tabelle