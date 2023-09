Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 5. Spieltags treffen heute in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der 5. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Samstag (2. September) mit insgesamt vier Spielen fortgesetzt. Die Paarung im Abendspiel, das um 20.30 Uhr angepfiffen wird, bilden der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg. Ausgetragen wird die Begegnung am Betzenberg im Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern).

Beide Mannschaften haben einen ähnlichen Start in die Meisterschaft hingelegt. Lediglich ein Zähler trennt die heutigen Kontrahenten. Wobei der Club sieben Punkte nach vier Partien errungen hat, die Roten Teufel aus Kaiserslautern dagegen sechs.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf den 1. FC Nürnberg.

Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Die Partie Kaiserslautern vs. Nürnberg gehört zu den Zweitligaspielen, die im Free-TV übertragen werden, da Sport1 die Rechte an den Abendspielen am Samstag besitzt. Der Start der Sendung erfolgt bereits um 19.30 Uhr, in der Zeit bis zum Anpfiff werden die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen mit Vorberichten auf das Spiel heiß gemacht. Folgendes Personal wird für die gesamte Sendung eingesetzt:

Experte: Markus Babbel

Markus Babbel Moderatorin: Katharina Kleinfeldt

Kommentator: Markus Höhner

Zudem ist der Privatsender auch mit einem Gratis-Livestream zur Stelle.

Sport1 ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der sich die Übertragung des Spiels auf die Fahne geschrieben hat. Auch Sky bietet eine Option, Kaiserslautern gegen Nürnberg live zu verfolgen. Das Einzelspiel läuft auf folgenden Sendern: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Den Weg zum Sky-Livestream schalten zwei Optionen frei: das SkyGo-Abonnement und WOW.

Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Bei SPOX wird die Partie live getickert. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was aus dem Rasen passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg.

