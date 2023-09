1. FC Magdeburg vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Hertha BSC ist zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Begegnung der 2. Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Hier gibt es die Antwort.

Nach einem katastrophalen Start in die Saison, bei dem Bundesliga-Absteiger Hertha BSC drei Niederlagen in Folge kassierte, folgte am vergangenen Spieltag endlich die Erlösung, als man die SpVgg Greuther Fürth mit 5:0 aus dem Olympiastadion schoss. Darauf will die Hertha nun aufbauen.

Am heutigen Samstag, den 2. September, trifft der Hauptstadtklub auf den 1. FC Magdeburg, der einen weitaus besseren Start in die Saison hatte und nach vier Partien acht Punkte auf dem Konto hat. Angepfiffen wird das Duell um 13 Uhr, als Spielstätte dient die MDCC-Arena in Magdeburg.

© imago images Hertha BSC konnte im vierten Spiel endlich seine ersten Punkte sammeln.

1. FC Magdeburg vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Magdeburg vs. Hertha BSC ist nicht im Free-TV zu sehen, sondern einzig im Pay-TV. Die Übertragungsrechte am Duell besitzen nämlich Sky und OneFootball. Während bei OneFootball lediglich nur für das Spiel selbst bezahlt werden muss, wird bei Sky ein Abonnement benötigt, um Zugriff auf das Sport-Angebot des Anbieters zu bekommen. Was den Livestream von Sky betrifft, stehen zwei Optionen zur Verfügung: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits WOW.

Das Einzelspiel Magdeburg vs. Hertha BSC wird bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) übertragen und von Jürgen Schmitz kommentiert. Das ist aber noch nicht alles, Sky bietet für jeden, der die Ergebnisse aus den Parallelspielen im Auge behalten möchte, eine Konferenz an: bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

1. FC Magdeburg vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Auch SPOX ist heute im Einsatz, wenn Magdeburg und Hertha BSC um Punkte kämpfen. Wir tickern das Spiel live mit und bieten auch eine Konferenz an.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC.

Hier geht es zum Liveticker der Konferenz.

1. FC Magdeburg vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Hertha BSC

1. FC Magdeburg vs. Hertha BSC Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 2. September 2023

2. September 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: MDCC-Arena (Magdeburg)

MDCC-Arena (Magdeburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

