Dynamo Dresden ist heute im Rahmen des Sachsen-Derbys zu Gast bei Erzgebirge Aue. Das gesamte Spiel am 6. Spieltag der 3. Liga lässt sich im Liveticker mitverfolgen.

Derbytime in der 3. Liga! Nach zwei Niederlagen in Folge will Dynamo Dresden endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Mit dem FC Erzgebirge Aue steht den Sachsen heute eine Mannschaft gegenüber, die noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen hat. SPOX tickert die Partie live mit.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dynamo Dresden gilt als Zweitligaabsteiger zu den Favoriten auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga, aktuell spielt die Mannschaft von Trainer Markus Anfang jedoch nicht so. Zwei Niederlage mussten die Sachsen an den vergangenen zwei Spieltagen hinnehmen, nun soll gegen Aue im Derby wieder ein Sieg her. Auf dem Papier gelten die Dresdner als klar besser, warten die Auer doch noch weiterhin auf einen Dreier.

Vor Beginn: Um 14.01 Uhr geht es los, gespielt wird im Auer Erzgebirgsstadion.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur 3. Liga am 6. Spieltag! Der FC Erzgebirge Aue kriegt es im 125. Sachsenderby mit Dynamo Dresden zu tun.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im TV und Livestream

Magenta Sport besitzt die Übertragungsrechte an der 3. Liga und zeigt dementsprechend die Partie heute live und in voller Länge. Um 13.45 Uhr geht die Vorberichterstattung los, Andreas Mann kommentiert.

Außerdem bietet auch OneFootball das Duell an. Dafür braucht Ihr nicht einmal ein Abonnement, sondern müsst lediglich einmal 2,99 Euro zahlen.

