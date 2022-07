Der HSV bestreitet seinen Saisonauftakt in der 2. Bundesliga bei Eintracht Braunschweig. SPOX tickert das Duell live mit.

Eintracht Braunschweig vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig muss im Nordduell gegen den Hamburger SV kurzfristig auf Torhüter Jasmin Fejzic verzichten. Der Mannschaftskapitän der Niedersachsen wurde positiv auf das Coronavirus getestet, der 36-Jährige wird gegen die Hanseaten von Reservetorwart Ron-Thorben Hoffmann zwischen den Pfosten vertreten.

Vor Beginn: Einige Augen werden auch auf den Neuzugängen an der Hamburger Straße ruhen, denn mit Ron-Thorben Hoffmann kommt aus München ein Ersatzkeeper, der einst Manuel Neuer beerben sollte. Außerdem bedienten sich die Braunschweiger mit Spielern wie Luc Ihorst, Immanuel Pherai und Mehmet Ibrahimi bei den Nachwuchsabteilungen mehrerer Bundesligisten, die Marschroute für die neue Spielzeit ist klar.

Vor Beginn: Eintracht Braunschweig ist nach einem Jahr in der 3. Liga der direke Wiederaufstieg gelungen, diesmal soll die Rückkehr ins Unterhaus ein wenig länger dauern als zuvor. Ausgerechnet gegen den HSV gab es am letzten Spieltag im Mai 2021 eine 0:4-Klatsche, dementsprechend haben die Gastgeber auch noch eine Rechnung mit dem HSV offen.

Vor Beginn: Die Hamburger konnten auch erstmals Stürmer Robert Glatzel halten, der im Vorjahr ein Garant für die starke Offensive war. Ansonsten kam mit Laszlo Benes aus Mönchengladbach ein neuer Lenker für die Mittelfeldzentrale, im Sturm setzen die Hamburger auf Ransford-Yeboah Königsdörffer, der von Dynamo Dresden in den Norden wechselte.

Vor Beginn: Der Hamburger SV schaffte es am Ende der vergangenen Spielzeit erstmals wieder in die Relegation, am Ende reichte es für die Rothosen gegen Hertha BSC aber erneut knapp nicht zum Aufstieg. Mit einem guten Saisonendspurt hat die Mannschaft von Tim Walter aber Hoffnungen für die neue Spielzeit geweckt, zumal mit Bremen und Schalke zwei starke Konkurrenten die Liga verlassen haben.

Vor Beginn: Der 1. Spieltag im Unterhaus ist nahezu komplett absolviert, am Sonntagmittag duellieren sich an der Hamburger Straße ein Aufsteiger und eine Mannschaft, die es endlich schaffen will. Auf gehts!

Vor Beginn: Die Braunschweiger sind derweil nach einem Jahr in der 3. Liga zurück in der 2. Bundesliga. Entsprechend heiß dürften sie darauf sein, vor heimischer Kulisse erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.

Vor Beginn: Nach den direkten Wiederaufstiegen vom FC Schalke 04 und von Werder Bremen gilt der HSV nun auf dem Papier immerhin als der einer der großen Favoriten - nicht nur rein mit Blick auf die Aufstiegsränge, sondern womöglich auch hinsichtlich der Zweitliga-Meisterschaft.

Vor Beginn: Wieder ist es nichts geworden. Nach dem Abstieg im Jahr 2018 muss der Hamburger SV nun auch eine fünfte Saison in Folge in der 2. Bundesliga verbringen. In der zurückliegenden Spielzeit kamen die Hanseaten der Rückkehr ins deutsche Oberhaus mit der Teilnahme an der Relegation so nah wie nie in den vorherigen Jahren nicht, jedoch scheiterten sie an Hertha BSC. Auf einen 1:0-Sieg in Berlin folgte vor heimischer Kulisse eine 0:2-Niederlage.

Vor Beginn: Am Freitag fiel in der 2. Bundesliga der Startschuss zur Saison 2022/23, am heutigen Sonntag greift dann unter anderem auch der Hamburger SV ein. Am ersten Spieltag geht es auswärts gegen Eintracht Braunschweig zur Sache. Die Niedersachsen empfangen die Rothosen am heutigen Sonntag im Eintracht-Stadion, Anstoß ist dort um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Eintracht Braunschweig vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky hält nach wie vor die Rechte an der Ausstrahlung sämtlicher Partien in der 2. Bundesliga, wobei vereinzelt parallel auch Sport1 im Free-TV live sendet. Auf das Duell zwischen Braunschweig und Hamburg trifft letzteres allerdings nicht zu, sodass Ihr bei Sky einschalten könnt, sofern Ihr Euch die 90 Minuten ansehen wollt. Eine Alternative gibt es nicht.

Der Pay-TV-Sender strahlt die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 2 aus, Übertragungsstart ist um 13 Uhr. Hansi Küpper kommentiert. Das TV-Programm von Sky lässt sich problemlos auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen hierfür sowohl Sky Go als auch WOW, vormals unter dem Namen Sky Ticket bekannt.

Eintracht Braunschweig vs. HSV: Offizielle Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: R. Hoffmann - Strompf, Behrendt, Decarli - Marx, Krauße, Nikolaou, Kijewski, Pherai - Kaufmann, Lauberbach

R. Hoffmann - Strompf, Behrendt, Decarli - Marx, Krauße, Nikolaou, Kijewski, Pherai - Kaufmann, Lauberbach Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Kittel

