1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 eröffnen heute mit dem Beginn des ersten Spieltags zugleich auch die neue Saison in der 2. Bundesliga. SPOX verrät Euch, wie Ihr den Saisonauftakt live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Endlich ist es wieder soweit! Während der Startschuss in der Bundesliga noch auf sich warten lässt, wird die Zweitliga-Saison 2022/23 am heutigen Freitag, den 15. Juli, mit dem ersten Spieltag offiziell eröffnet. In der ersten Begegnung der neuen Spielzeit stehen sich der 1. FC Kaiserslautern, neben dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig einer von drei Aufsteigern aus der 3. Liga, und Hannover 96 gegenüber.

1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96, 2. Bundesliga: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Die Begegnung zwischen dem 1. FCK und Hannover wird um 20.30 Uhr angepfiffen und im Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg ausgetragen.

Das bislang letzte Mal, dass sich die beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, war im Jahr 2017 in der 2. Bundesliga. Die Niedersachsen gewannen damals das Spiel mit 1:0, in der Saison mussten die Roten Teufel runter in die 3. Liga.

1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auch in der neuen Zweitliga-Saison liegen die Übertragungsrechte beim Pay-TV-Sender Sky, der jedes einzelne Spiel live und in voller Länge überträgt, so auch Kaiserslautern gegen Hannover heute. Gezeigt wird das Eröffnungsspiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD), die Vorberichte beginnen um 20 Uhr, Kai Veltman wird diesbezüglich als Kommentator eingesetzt.

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky zusätzlich auch eine Übertragung im kostenpflichtigen Livestream an. Wer diesen nutzen möchte, hat - je nachdem, ob man Sky-Kunde ist oder nicht - zwei Möglichkeiten: ein SkyGo-Abonnement oder WOW, das bis vor kurzem noch unter dem Namen SkyTicket bekannt war.

Obwohl Sky jedes Spiel der Saison überträgt, ist der Pay-TV-Anbieter nicht jedes Mal der einzige, der eine Übertragung liefert. Bei der heutigen Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 ist nämlich auch der Privatsender Sat.1 im Einsatz und bietet die Möglichkeit, das Duell im Free-TV oder im kostenlosen Livestream via ran.de zu verfolgen. Wolff-Christoph Fuss ist für Sat.1 als Kommentator im Einsatz.

1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Darüber hinaus gibt es auch eine andere Art und Weise, wie Ihr die Begegnung mitverfolgen könnt. SPOX tickert das Spielgeschehen von Anfang bis Ende ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Eröffnungsspiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2022/23