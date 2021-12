Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga trifft Hansa Rostock auf den FC Ingolstadt. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

In der 2. Bundesliga wird Hansa Rostock am Samstagvormittag die Chance bekommen, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen. Denn, wenn der FC Ingolstadt zu Besuch ins Ostseestadion kommt, wird Hansa das aktuelle Schlusslicht des deutschen Unterhauses empfangen. Ingolstadt ist seit ganzen 10 Spielen sieglos und hat vier der letzten fünf Begegnungen verloren. Mit nur 6 Punkten steht der FCI abgeschlagen am Ende der Tabelle.

Rostock hingegen steht für einen Aufsteiger sehr gut dar. Denn Hansa findet sich aktuell im gesicherten Mittelfeld auf dem 11. Tabellenplatz wieder. Nach der Heimniederlage gegen Aue kam die Mannschaft von der Ostsee mit einem starken 1:1 beim SC Paderborn in der letzten Woche zurück. Nun soll wieder dreifach gepunktet werden.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt: Termin, Ort, Datum

Datum & Uhrzeit: 04.12.2021, um 13:30 Uhr

Spielort: Rostock, Ostseestadion

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 16. Spieltag

TV-Übertragung: Sky

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt, Übertragung: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Rostock und Ingolstadt nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag sowie Sonntag und die Freitagabendspiele stets. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt: 2. Liga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zur Partie Rostock gegen Ingolstadt.

Hier geht's zur Samstags-Konferenz.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt: Formcheck

Als aktueller Tabellenelfter der 2. Bundesliga steht der FC Hansa Rostock für einen Aufsteiger besser dar, als erwartet. Denn die Mannschaft von Trainer Jens Härtel steht beispielsweise vor Düsseldorf und Kiel, die klar wirtschaftlich bessere Möglichkeiten im Vorfeld der Saison hatten, als Hansa. Derzeit hat Rostock sechs Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Dass dieser Vorsprung anwachsen kann, soll das kommende Heimspiel gegen den Tabellenletzten zeigen.

Der FC Ingolstadt erlebt keine schöne Vorweihnachtszeit. Denn der Aufsteiger beginnt auch den jetzigen Monat als Schlusslicht der 2. Bundesliga. Nachdem Ingolstadt die Entlassung von Trainer Roberto Pätzold Ende September bekannt gegeben hat und Andre Schubert das Cheftraineramt übernommen hatte, sollte die Wende eingeleitet werden. Doch sportlich hat sich der Trainerwechsel mit Blick auf die Ergebnisse nichts verbessert. Andre Schubert bestritt nun schon 7 Spiele an der Seitenlinie des FCI, doch war nicht einmal siegreich. Insgesamt wartet Ingolstadt seit 10 Spielen auf einen Dreier.

